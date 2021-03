Operatív törzs: minden bevezetett óvintézkedésre szükség van

Valamennyi járványügyi adatunk kedvezőtlenül alakul, a szennyvíz-adatok is a helyzet súlyosbodását jelzik előre a következő hetekre - mondta Müller Cecília. A járvány elején detektált vadvírus kevésbé volt fertőzőképes és nehezebben terjedt, mint a brit mutáns. Ha most is ez a variáns lenne domináns, a nagyobb oltottságnak köszönhetően már kedvezőbb helyzetbe kerülhetnénk - mondta Müller Cecília.