A lezárások és a beinduló védőoltások sem tudják egyelőre megfékezni a koronavírus harmadik hullámát a világban

Már egyértelműen látszik a brit vírus hatása a koronavírus-járványban: a globális fertőzéses esetszámok újra emelkedni kezdtek, így most már egyértelműen kijelenthetjük, hogy a világban eljött a járvány harmadik hulláma.

A brit vírusvariáns megjelenése után sokáig nem beszélhettünk egyértelműen globális harmadik hullámról, ugyanis sok ország sikeresen küzdött a járvány ellen a korlátozásokkal. Különösen az Egyesült Államokban visszaszoruló koronavírus volt jótékony hatással az összesített adatokra, hiszen ott kitart a csökkenő trend. Az utóbbi napokban azonban már ez sem volt elég, hogy a globális járványgörbe csökkenjen, a regisztrált új fertőzöttek száma a második hullám többi nagy gócpontjában emelkedni kezdett.

Ahogy a fenti ábrán látszik, újra erősödőben van a járvány például Latin-Amerikában, elsősorban a brazil helyzet romlásánák következtében, de Chile és Paraguay helyzete is egyre nehezebb. Indiában is újra felfelé tart a járványgörbe, ami számunkra azonban még fontosabb, hogy Nyugat-Európa és a mi térségünk is a vírus egyre erősebb terjedésével szembesül.

Nyugat-Európában szinte minden nagy országban romlik a helyzet, így egyre több fertőzöttet találnak például Franciaországban, Olaszországban, illetve Németországban is. A britek viszont a szigorú lezárás mellett talán már az egyre előrébb tartó oltási programjuknak is köszönhetik a járvány lassú lecsengését. A britek egyébként nagyon óvatosak, hiszen az átoltottság növekedése mellett is júniusig terveznek érdemi korlátozásokat az országban.

Eközben Kelet-Közép-Európa esetszámai összességében újra közelítenek a második hullám csúcsaihoz. Jelentősebben romlik a járványhelyzet Lengyelországban, Romániában, Ukrajnában, az oltásban egészen elöl tartó Szerbiában, valamint természetesen Magyarországon is.

Ha az egyes országok járványhelyzetét térképen ábrázoljuk, láthatjuk, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol a vírus az elmúlt két hétben gyorsuló ütemben terjedt.

Címlapkép: Getty Images