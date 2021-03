Hivatalos: rekordon a koronavírus Magyarországon, ezeken a településeken robban a járvány

Sosem volt még olyan magas a szennyvízben a koronavírus koncentrációja, mint most.

"A 10. héten tovább növekedett a szennyvízminták átlagos koronavírus koncentrációja,

az eredmények meghaladták az őszi járványcsúcs esetében tapasztalt értékeket.

A vizsgált szennyvízminták esetében emelkedés mérhető Budapest központi szennyvíztisztító mintájában, Miskolcon, Szombathelyen, Zalaegerszegen. A többi városban a koncentráció stagnált, míg csökkenés ezen a héten sem volt sehol tapasztalható, egyik településen sem" - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

A mai jelentés szerint soha nem haltak meg egy nap alatt annyian Magyarországon a koronavírus miatt, mint most. Meredeken emelkedik a kórházban ápoltak és a lélegeztetettek száma is.

Müller Cecília országos tisztifőorvos ma azt mondta, hogy azt egyelőre nem lehet megmondani, hogy a harmadik hullám erőteljes, agresszív szakasza meddig fog tartani, emellett kedvezőtlen hír az, hogy szennyvizeinkben majdnem mindenhol emelkedik vírus örökítőanyaga. Ahol stagnálás látszik, ott is magas szinten történő stagnálás megfigyelhető. Ezek a számok is a 2020. őszi maximumot döntögetik, illetve bizonyos esetekben meghaladják azt. Több magyarországi nagyvárosban is jelentős emelkedést mértek a szennyvízben, beleértve Budapestet, Miskolcot és Szombathelyet.

Ez arra utal, hogy a közeljövőben, legalább még 1-2 hétig a fertőzöttek számának az emelkedésére lehet számítani.

A járvány dinamikájára vonatkozóan, ha a 9. és a 10. hetet hasonlítjuk össze, akkor jelentős emelkedést látunk már egy hét vonatkozásában is, a vizsgált időszakban 55 százalékkal emelkedett a fertőzöttek száma egy hét alatt - mondta Müller Cecília.

