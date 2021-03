Müller Cecília: a legkritikusabb szakaszban vagyunk, fiatalokat is elragad a járvány

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Szerdán is megszólalt az operatív törzs a legfrissebb járványügyi információkkal kapcsolatban, a tájékoztatót György István kezdte, aki közölte, hogy a lakosságnak már 14 százaléka beoltott, azonban az oltási program sebességét fékezi, hogy az ígértnél is kevesebb vakcina érkezik az uniós beszerzésekből. Ezt követően Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a járványügyi védekezés legnehezebb, legkritikusabb szakaszát éljük át, és kiemelte azt is, hogy a fertőzöttek átlagéletkora csökken.