Itt az Európai Gyógyszerügynökség döntése: biztonságos az AstraZeneca, de nem zárható ki a kapcsolat a vakcina és a vérrögök között

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Továbbra sem találtak összefüggést az AstraZeneca vakcinával végrehajtott oltások és a véralvadási, vérrögképződési esetek között, de ez nem zárható ki továbbra sem, ezért újabb vizsgálatokat folytatnak - jelentette be az Európai Gyógyszerügynökség. Mindeddig 18 millió főnek adték be az szóban forgó vakcinát, a tudományos álláspont továbbra is az, hogy a vakcina biztonságos.