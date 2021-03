Teljes erővel tombol a járvány Magyarországon: minden fronton rekordokat döntünk

Portfolio Cikk mentése Megosztás In English

Orbán Viktor ma reggel a járványügyi statisztikák közül már megemlítette, hogy az elmúlt 24 órában elhunytak 213-an, ami új rekord, és 1174 főre emelkedett a lélegeztetőgépen lévők száma. Most pedig a hivatalos magyar adatközlésből pedig azt is megtudtuk, hogy 10 759 az új fertőzöttek száma, ez szintén rekord, ezzel a járvány kezdete óta összesen 549 839 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 477 554 fő a beoltottak száma, ebből 444 451 fő már a második oltását is megkapta. 10 264 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1174-en vannak lélegeztetőgépen. Vagyis elmondhatjuk, hogy a járvány összes fontos mutatója csúcsot döntött a mai jelentésben.