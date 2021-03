Egy kiszivárgott minisztériumi dokumentum még magasabb napi halálozással számol Magyarországon

Több mint 10 ezren vannak ma kórházban Magyarországon koronavírussal, de ez a szám akár 14 ezerig is felmehet, míg a napi elhunytak száma akár 250 fölé is mehet Magyarországon egy kiszivárgott minisztériumi dokumentum szerint.

Szinte folyamatosan úton vannak a mentők a harmadik hullámban, ahogy egyre több beteg igényel kórházi ellátást, több mint tízezer ember van kórházban, és 1200-nál többen szorulnak gépi lélegeztetésre.A számok várhatóan még tovább fognak nőni, az RTL Híradóhoz eljutott belső minisztériumi dokumentum ugyanis

14 ezer kórházi beteggel, és napi 250 vagy annál is több halálesettel számol.

Pedig a kórházak már most is alig bírják a terhelést. Szintén az RTL-hez eljutott dokumentum szerint már a Heim Pál Gyermekkórház is fogadhat légzéstámogatásra vagy intenzív ellátásra szoruló 35 év alatti betegeket.

Szabad Zoltán, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke szerint a kórházban dolgozó orvosok kipihenni sem tudják magukat, és minél fáradtabb egy orvos, annál nagyobb eséllyel fog hibát véteni.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón azt mondta, hogy nincs kapacitáshiány a magyar kórházakban, mert bevonták a rezidenseket és medikusokat is. A szakszervezeti vezető szerint viszont a más területekről érkező orvosok leginkább az adminisztrációban segíthetnek, mert más területen szereztek speciális tudást

Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének elnöke szerint a magyar kórházakban majdhogynem szükségállapot van. A MOK megyei szervezete önkénteseket toboroz, most hétvégén startol a projekt. Címlapkép: Getty Images