Felpörgetik az oltásokat a világ második legátoltottabb országában

Az Egyesült Arab Emírségek arra buzdítja lakosait és 16 éven felüli állampolgárait, hogy minél többen regisztráljanak a koronavírus elleni vakcináért – számol be a hírről a Reuters.

Az Egyesült Arab Emírségekben eddig a vakcinát jogosultan kaphatók 56%-át oltotta be legalább egyszer, és most azt szeretnék, ha azok is regisztrálnának az oltásra, akik eddig nem tették meg.

Az ország egyébként világelsők között a beoltottak számát tekintve, a 100 főre jutó vakcinázottság tekintetében csak Izrael előzi meg.

Az emírségek egészségügyi minisztériuma egy közleményben azt írta, hogy az országban az idősek és a krónikus betegségben szenvedők 73%-át már beoltották. Az Egyesült Arab Emírségben jelenleg négyféle vakcina áll rendelkezésre, ezeket mind ingyenesen biztosítja az állam a polgárainak.

Az Egyesült Arab Emírségekben szombaton 2013 új koronavírusos esetet találtak, ezzel már 438 638-ra nőtt a teljes eddigi esetszám és 1433-an vesztették eddig életüket.

