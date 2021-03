Kemenesi Gábor: ez vár ránk a vakcina után

Kemenesi Gábor jó hírként hozta Izrael példáját, ahol köszönhetően annak, hogy világelsők a lakosság átoltottságában, a vírus terjedését sikerült megfékezni. Az R0 érték alapján az alábbi ábrán is látszik az a pont, amikor a lakosság átoltottsága elérte a 100%-ot – mondja Kemenesi, és annak ellenére, hogy az ország már kinyitott, az R0 értéke szépen csökken a harmadik hullámban. Kitért arra is, hogy a járvány méregfoga valóban kihúzható a vakcinákkal, hiszen az izraeli adatokból látszik, hogy folyamatosan csökken az új koronavírusos esetszám, a kórházi kezelések száma, a halálozás.

Israel: Further drop in R, now to 0.68, representing a 50% weekly decline in cases pic.twitter.com/PpqsMytqGy — Eran (Segal) March 18, 2021

Amíg a vírust mindenhol nem győztük le, sehol sem győztük le

– tette hozzá azért alap igazságként, minden esetre az izraeli számok biztatóak – mondta.

Külön hírként említette az AstraZeneca ügyét, mivel számos ország leállította a vakcinával való oltást azok után, hogy vérképződési problémák merültek fel egyes beoltottaknál. Kemenesi azt mondta, hogy itt az okozhatta a nagyobb visszhangot, hogy a vakcináktól elvárt millió per egy eset helyett az AstraZenecánál millió per 7 esetnél jöttek elő az oltás után problémák. Itt a szakértő hangsúlyozza, hogy ha van is kapcsolat az esetek és a vakcina között, akkor ez annyit jelent, hogy az oltóanyag leiratába bekerül a vérképződési probléma, mint rendkívül ritka kockázati lehetőség. Itt példának hozta a fogamzásgátló tablettákat is, amelyeknél szintén fennáll ez a kockázat. Kitért arra is, hogy az Európai Gyógyszerügynökség szerint a vakcina előnyei messze meghaladják a lehetséges kockázatokat, a beadott 20 millió adag oltásból eddig elenyésző esetről tudnak, akiknél ez vérképződési gondokat hívott volna elő.

Már nem is ország az, amelynek nincs saját variánsa – utalt ezzel a koronavírus mutációk körüli nagy médiavisszhangra. Kemenesi Gábor ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a mutációk a vírusok természetes velejárói, virológusként azt szokták mondani, hogy így szokik hozzá az emberekhez a vírus. Ugyanakkor teljes vakcinaelkerülő vírusmutációt még nem találtak és virológusként nem is számítanak ilyenre.

A számos jelenlévő mutáció ellenére a nyomonkövetésre számon tartott variánsok száma három, ezek azok, amelyek jobb terjedéssel bírnak, több halálesetet okoznak. Ezek a brit, a brazil és a dél-afrikai mutációk. Kihangsúlyozza, hogy ezekben az esetekben is védenek a vakcinák, legalább annyiban, hogy ne legyenek súlyos esetek.

Mi lesz a vakcina után?

Teszi fel a kérdést Kemenesi, és nem ad olyan, sokak által várt megnyugtató választ: ki kell húzni a vírus méregfogát, amikor már látni lehet, hogy csökken a kórházban kezeltek és súlyos esetek száma, és ez hozza majd el azt a megváltást, hogy nyithatunk.

Ugyanakkor felhívja arra a figyelmet, hogy azt még nem lehet tudni, hogy a vakcinák tudnak-e olyan védelmet adni, ami után a vírus nem tud megtelepedni a felső légutakban. Mert előfordulhat ilyen is, amikor akár tünetmentesen hordozzuk a vírust az oltás után és így tovább tudjuk adni. Bár lehet hallani olyan hírekről, hogy néhány vakcina teljes védelmet nyújt, egyelőre nem tudjuk ezt – szögezte le.

Ilyen mértékű vírusterjedés mellett azonban, mint a mostani, nagyon fontos, hogy vakcinázottság után is pontosan úgy viselkedjünk, mint előtte

– húzta alá. Az, hogy eljött a vakcina, nem váltja ki az összes többi dolgot, amit előtte tanultunk – mondja, amíg nincs átimmunizálva a populáció nagyon fontos, hogy minden fegyverünket maximálisan bevessük.

Az átoltottság után viszont jöhet a fény az alagút végén, ez látszik most Izraelben is. Van, miért küzdeni, már látszik a vége – tette hozzá zárásként.

Címlapkép: Facebook