Elhunyt Brády Márton

A halálhírt barátja, Schiffer András volt parlementi képviselő tudatta közösségi oldalán. A bejegyzés szerint Brády Márton a koronavírus következtében hunyt el. Brády Márton alapítója volt a ShowTime Budapest nemzetközi koncertügynökségnek, amely 1995-ben elhozta Magyarországra a Rolling Stonest. Ő hozta létre a kilencvenes évek közepén a Ticket Expresst is, amely az egyik legfontosabb szereplőjévé vált a hazai kulturális jegyértékesítési piacnak.

A ShowTime Budapest Kft.-t 1995 áprilisában jegyezte be a cégbíróság. A piacon akkor jelen lévő koncertszervező cégek az államhoz kapcsolódtak, a ShowTime az akkor monopol helyzetben lévő Multimédia alternatívájaként jött létre. A cég az azóta eltelt időben több száz külföldi nemzetközi és több ezer magyar koncertet bonyolított le. A Sony 2010-ben tulajdonrészt vásárolt a könyvkiadással is foglalkozó ShowTime Budapest Kft.-ben, amelyet Brády Márton 2013-ban visszavett, amikor a CD-piac megszűnése miatt a multinacionális cég gyakorlatilag kivonult Magyarországról. Azóta Brády volt a ShowTime Budapest egyszemélyes tulajdonosa. A Ticket Express 2000-ig közös cég volt a ShowTime-mal, majd külön folytatta tevékenységét, a német Eventim csoport tagja lett és a hazai piac mellett a környező országokban is jelen van. A Ticket Expressnél lehetett először a neten kártyával fizetni jegyekért, és ők nyitották az első hazai online jegyirodát is.

"Az általunk rendezett legnagyobb rockkoncert 1995. augusztus 8-án a Rolling Stones fellépése volt a Népstadionban. A körülmények kedvezőtlenek voltak, mintegy 20 százalék felett volt az infláció, akkor indult a gazdaságpolitikai kiigazítás, a Bokros-csomag Magyarországon. A Stones nem fix pénzért játszott, hanem százalékot kapott a jegyeladások után, és telt ház volt a Népstadionban, mintegy 80 ezer ember. Előtte mindössze kétszer léptek fel Kelet-Európában, még 1976-ban Zágrábban és Katowicében" - mondta 2015-ben Brády Márton az MTI-nek adott interjúban.

A ShowTime-nak 1995 óta mások mellett a Bon Jovit, Eric Claptont, Mike Oldfieldet, Eros Ramazzottit, Leonard Cohent, Pink!-et, az R.E.M.-et, Elton Johnt, a Simply Redet, a Deep Purple-t, Lionel Richie-t, a Jamiroquait, Rod Stewartot, Santanát vagy az illuzionista David Copperfieldet is sikerült Magyarországra hoznia. A cég csinálta az LGT Aréna-koncertjeit 2013-ban, vagy korábban a Piramis, a Hobo Blues Band, Zorán, Charlie és a Tátrai Band fellépését.

