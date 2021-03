Három évtizede lépett a magyar piacra az OMV, folyamatos a bővülés azóta is

Idén három évtizede annak, hogy belépett a magyar piacra az OMV, amely annak már közel 10 százalékát birtokolja és közel 200 kútból álló hálózattal rendelkezik. A társaság a kiskereskedelem mellett a nagykereskedelemben is meghatározó szereplő az üzemanyag és bitumen termékek értékesítése révén. Emellett a cég itthon elsőként vezette be tavaly a klímasemleges üzemanyagok árusítását.

A kezdetek, amikor az ÖMV volt az OMV

Az osztrák hátterű OMV AG – akkor még ÖMV AG - 1990-ben nyitotta meg első benzinkútját Ausztriában, és szinte ezzel egyidőben el is kezdte terjeszkedését a nemzetközi piacon. Ennek egyik első állomása volt Magyarország is, ezzel pedig Ausztria legnagyobb vállalatcsoportja lépett be a hazai piacra. A társaság akkoriban két leányvállalatot működtetett. Érdekesség, hogy az anyavállalat, s így a leánytársaságok is a könnyebb nemzetközi “érthetőség” érdekében 1995-ben ÖMV-ről OMV-re változtatták a nevüket.

Az első ÖMV kutat azóta193 állomás követte, amivel a vállalat ma a hazai üzemanyagpiac közel 10 százalékát birtokolja,

és így az OMV Hungária idő közben a magyar gazdasági élet meghatározó szereplőjévé vált.

Nem csak a vállalat, de a technológia is nagyon gyorsan fejlődött. A kezdeti években ugyanis egy-egy töltőállomás kulcsrakész átadásához – nyugati normáknak megfelelően épülő környezettudatos megoldásokkal, többek között duplafalú tartályokkal – négy hónapra volt szükség, ám ez az időszak már 1993-ra 90 napra csökkent.

A mostanihoz képest akkoriban egészen máshogy festettek a shopok is. A polcokon még az autózáshoz köthető termékek voltak hangsúlyosak, sőt 1993-ban még olajcsere lehetőségét is kínálták a kutakon. Azt pedig talán sokan el is felejtették már, hogy az a rendszer, amely szerint az ember maga töltötte fel az autóját majd begyalogolt és a shopban fizetett, egészen újszerű megoldásnak számított.

Akvizíciók és hálózatbővítés

A jelenlegi hálózat közel 200 kútból áll, amely akvizíciók révén többször hirtelen gyarapodott. Ennek egyik jelentős mérföldköve a Q8 kutak megvétele volt 1996 júliusában - ekkor 31 egységgel bővült a lánc. 1999-ben 28 BP, míg 2003 februárban további 55 Aral töltőállomás került az OMV magyarországi hálózatába. Az ezredfordulón egyébként a társaság 116 egységgel rendelkezett, a forgalom pedig mérföldkőhöz érkezett, miután elérte a 100 milliárd forintot. Ekkor, az ezredforduló évében alakult meg a SuperShop is, és ezzel elindult az OMV és a SPAR együttműködésében az ország legnagyobb multibrand lojalitás programjainak egyike.

A MaxxMotion prémium termékcsalád bevezetésével 2012-től itthon akkor még szokatlan módon 5 féle üzemanyag közül lehetett választani egyetlen töltőszigeten. Az elmúlt év újdonsága, hogy a cég bevezette a klímasemleges OMV üzemanyagkártyát (OMV Climate Neutral Card). Aki ezt igényli, annak lehetősége van arra, hogy a megvásárolt üzemanyag szén-dioxid-kibocsátását automatikusan ellensúlyozza.

Itt az üzemanyag-forgalmazás kapcsán a következő mérföldkő a Dunatár 2001-es alapítása volt. Ez a cég felel a Schwechatról hajóval szállított üzemanyag raktározásáért. A tároló kapacitásnak része egy igen jól felszerelt laboratórium, ahol az üzemanyagok különféle tulajdonságait vizsgálják a kén-, illetve víztartalomtól kezdve egészen a hidegen szűrhetőségig. A Dunán közlekedő hajók vízállástól függően 1,5-2 millió liter üzemanyagot szállítanak, és évente 300-350 uszály érkezik Magyarországra.

Egy másik kezdeményezés volt a Bécsi kávézók bevezetése is, ahol bécsi pörkölésű kávét és süteményeket lehetett kapni. A modell olyannyira népszerű lett, hogy ezt később több ország is átvette. 2006-ban végül a VIVA koncepció megjelenésével az addigi forma modernebb megjelenést és egységes nemzetközi dizájnt kapott.

Aztán 2013 októberében a teljeskörű kiszolgálás érdekében megnyílt az első SPAR Express üzlet a főváros Fehérvári úti töltőállomásán. Az indulás után kicsivel több mint fél évtizeddel már évi 15 millióhoz közelít a gyorsbevásárlások száma az OMV SPAR Express szupermarketeiben, amiből már összesen 85 található az OMV hálózatában.

Nagykereskedelem és szponzoráció

A kiskereskedelem mellett a nagykereskedelemi üzletág is meghatározó az üzemanyag és bitumen termékek értékesítése révén. Ezen piacon mára az egyik legnagyobb szereplővé vált a több száz, a szállítmányozás, a mezőgazdaság, az építőipar és a gépgyártás területén működő ügyfélnek köszönhetően az OMV. Az üzletág többek között szállított a győri Audi, a kecskeméti Mercedes gyár számára is, de partnerei között van a Swietelsky, a Strabag vagy a Colas is. Ráadásul a Hungaroring 2016-os újraaszfaltozásához is OMV bitument használtak.

A környezettudatosság jegyében a társaság a hazai piacon elsőként 2020-ban bevezette a klímasemleges üzemanyagok értékesítését.

Az OMV emellett már sok éve együttműködik a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal adományprogramok kidolgozásában. Emellett a társaság szponzora a Győri Audi ETO női kézilabda-klubcsapatnak, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatnak, illetve Michelisz Nobertnek is kiemelt partnere.

Az OMV árfolyama ma 3,3 százalékkal került lejjebb, idén azonban még így is közel 30 százalékos pluszban áll.

Címlapkép: OMV