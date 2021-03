Ide-oda lökdöshetik a jegybankok a forintot, eljön-e a héten az új mélypont?

A héten kedden tart kamatdöntő ülést a Magyar Nemzeti Bank, így a monetáris politika döntéshozói a forintra nehezedő nyomás közepette ülnek össze. Ha nem is döntenek változtatás mellett a Monetáris Tanács ülésén, a jegybanki sajtótájékoztatót mindenképpen érdemes lesz figyelni, mert a történelmi forintmélypont karnyújtásnyira van, és ilyenkor minden jelzés sorsdöntő lehet. Csakhogy Jerome Powell Fed-elnök még aznap részt vesz egy kongresszusi meghallgatáson, és bár nem ez a Fed célja, de ha üzenete mégis dollárerősödést vált ki, az MNB délutáni jelzése (ha nem elég erős) kevés lehet a forintgyengülés megállításához. Ha viszont minden kötél szakad, csütörtökön újra léphet az MNB az egyhetes betéti tenderen. Pénteken este pedig megismerjük a Moody's Investor Service hitelminősítő döntését is.

Hétfőn Magyarországon nem várunk fontos adatot, ettől függetlenül a forint mozgását érdemes lesz figyelni, múlt héten egy hajszálra volt ugyanis a történelmi mélypont, és ma reggel sincs messze ettől a magyar deviza. A nemzetközi közlések közül a kínai kamatdöntés lesz érdekes, az első negyedév a kínai gazdaságban nem tűnik eddig erősnek.

Kedden a már említett kamatdöntést kötvényaukció előzi meg, délután pedig az MNB-é lesz a főszerep. A Portfolio elemzői konszenzusa szerint a piac nem vár változtatást a 0,6%-os irányadó rátában, de a kamatdöntési közlemény hangvétele, illetve az inflációs jelentés mellett esetleg sorra kerülő sajtótájékoztató üzenetei kiemelt jelentőségűek. A külföldi adatközlés is beindul, a legérdekesebb esemény Jerome Powell Fed-elnök kongresszusi meghallgatása lesz. A Fed jelzéseit árgus szemekkel követi a piac az emelkedő kötvényhozamok és növekvő inflációs várakozások közepette. Előfordulhat, hogy Powell jelzésére a dollár erősödésbe kezd, ez pedig a forint árfolyamában is mozgásokat hozhat (persze nem mindegy, hogy az MNB mit lép és mond délután).

Szerdán megint csak külföldre fordul a figyelmünk, itthon nem érkeznek fontos adatok. A brit infláció után a beszerzésimenedzser-indexek lesznek érdekesek, amelyek a kilábalás márciusi alakulásáról árulkodnak. Újabb jelzést kaphatunk az első negyedév várható teljesítményéről.

Ha a keddi jegybanki üzenet hatása gyorsan elmúlik (mint ahogy a Fed múltkori jelzésének piaci hatása is alig 12 óráig tartott), akkor a csütörtöki egyhetes betéti tendernél még tud korrigálni a jegybank, a meghirdetett kamatszint és a befogadott mennyiség meghatározásakor effektív kamatemelést tud végrehajtani - erre már volt példa tavaly pont egy kamatdöntő ülést követő csütörtökön. Az MNB Inflációs jelentéséből megismerjük a részletes jegybanki prognózist, de a legfontosabb számokat már kedden bemondják. Csütörtökön kezdődik az EU-csúcs is, amelynek napirendje szerint az EU-s vezetők tárgyalnak koronavírust érintő ügyekben (szóba kerül a vakcinaútlevél is), de Oroszország is napirenden lesz.

Az EU-csúcs pénteken is zajlik majd, a hét utolsó munkanapján emellett inflációs adatok érkeznek Japánból és az Egyesült Államokból. Itthon a februári népmozgalmi adatok lesznek fontosak, a koronavírus-járvány idején megtudhatjuk belőle, mekkora volt (ha volt) a többlethalálozás a harmadik hullám kezdetén. Emellett az este 10 órási piaczárás után (talán már perceken belül) megtudjuk, hogy a Moody's Investors Service hogyan ítéli meg a magyar gazdaság helyzetét és kilátásait a harmadik hullám tombolása mellett és hozzányúl-e a tavaly óta felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátással érvényben tartott a "Baa3" szintű hitelminősítéshez.

