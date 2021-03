Koronavírus Magyarországon: durva nyomás a kórházakon, sosem haltak meg ennyien egy nap alatt

Az elmúlt 24 órában 5481 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, elhunyt 252 többnyire idős, krónikus beteg ember – közölte a hivatalos információs portál. A kórházakon továbbra is nagy a nyomás, az egészségügy kapacitása végénél járhat.

A hivatalos beszámoló szerint továbbra is a járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma. Az 5481-es napi fertőzüttszám múlt szerda óta a legalacsonyabb, ebben benne van a szokásos "kedd hatás", az, hogy a hétvégi kevesebb tesztelés miatt csökken a feltárt esetek száma. Jól jelzi, hogy a helyzet nem javul, hogy a hétnapos mozgóátlag tovább emelkedik.

Szintén a továbbra is rossz helyzetet mutatja, hogy a 252 haláleset új rekord egy nap alatt, korábban sosem regisztráltak ennyi áldozatot. Ebben a hétnapos mozgóátlag szintén megállíthatatlanul emelkedik, az elmúlt egy hétben 211-en hunytak el naponta átlagosan.

Napok óta arról számolnak be a szakértők, hogy extrém nyomás van a kórházakon, hétfő este a Magyar Orvosi Kamara is drámai hangvételű figyelmeztetést küldött. Ezen a téren sincs javulás, a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 597-tel 11 873-ra nőtt a kórházban kezeltek száma, közülük 1389-en vannak most lélegeztetőgépen.

