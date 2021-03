Jakab Ferenc egy nagy tévhitről beszélt

A világjárványok jellemzőiről, az új koronavírus-járvány terjedésének okairól és a kilátásokról beszélgetett szerda este egy élő online beszélgetésben Oroszi Beatrix epidemiológus, Jakab Ferenc virológus és Constantin Tamás gyermekgyógyász. Jakab Ferenc a beszélgetés során azt hangsúlyozta, hogy nagy tévhit, hogy ha megkaptuk a vakcinát, akkor el lehet dobni a maszkot és nem kell betartani a korlátozó intézkedéseket. Oroszi Beatrix egy versenyhez hasonlította a koronavírus elleni védekezést, loholni kell folyamatosan a vírus után. Leginkább egyébként egy maratonhoz lehet hasonlítani ezt a folyamatot.

Újdonságok, a legfrissebb tudnivalók a koronavírus-járványról címmel tartott élő beszélgetést a Miérted magazin Jakab Ferenc virológus professzorral, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetőjével és Oroszi Beatrix orvossal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Járványmatematikai és epidemiológiai projektvezető epidemiológusával, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatójával.

Eradikálás, eliminálás és más esélyek

A pandémiák nem rövid ideig tartó események, tipikusan több hullámban érkeznek. Kellőképpen tud mutálódni és az is kell hozzá, hogy az emberek fogékonyak legyenek - érzékeltette Oroszi Beatrix, aki hozzátette: a mostani világjárvány hozza a korábbi világjárványok jellemzőit. Ügyesebb vírus volt, mint amilyen az eddigiek voltak - fűzte hozzá.

A legjobb a vírus eradikálása lenne, ha teljesen eltűnne. Eddig csak egy ilyen vírusnál sikerült: a fekete himlőnél - emlékeztetett Oroszi Beatrix. A koronavírust azonban nem lehet eradikálni, mert például megmarad állatokban.

Eliminálni lehetne még a vírust. Ez azt jelenti, hogy a járvány bizonyos területekről eltűnik, ha például a lakosság nagy aránya oltott - fejtette ki. Rövid távon azonban ez sem lehet cél. Ha máshol nem lehet eliminálni, akkor be lehet hurcolni ugyanis a vírust - mondta.

Ezért rövid távon meg kell tanulni együttélni a vírussal,

és a védőoltásoknak köszönhetően enyhe vagy középsúlyos betegséget fog okozni a vírus és a kórházban a terápiákkal meg lehet gyógyítani a betegeket.

Ettől egy karnyújtásnyira vagyunk

- fogalmazott az epidemiológus.

Vakcinák

A vakcinálási programoktól amit várnunk kell, az a járványnak a vége - fejtette ki Jakab Ferenc virológus. A vakcinák hatásossága nem lesz 100% - emelte ki. Ezért fontosak a gyógyszerfejlesztési és terápiás kísérletek is a vakcinák mellett.

Nagy tévhit, hogy ha megkaptuk a vakcinát, akkor el lehet dobni a maszkot és nem kell betartani a korlátozó intézkedéseket

- nyomatékosította.

Fertőzés azonban előfordulhat és a betegség lefolyása lesz enyhébb - húzta alá. A Magyarországon elérhető vakcinák mindegyike alkalmas arra, hogy a súlyos tüneteket csökkentse - emelte ki.

Fontos lépés a vakcina, hogy a jelenleg túlterhelt egészségügyünket ne terheljük tovább

- mondta.

Oroszi Beatrix szerint a vakcina egy eszköz, a járvány elleni küzdelemben nincsenek csodaszerek. De a vakcina a legjobb eszköz - mutatott rá.

Ez egy verseny, nem háború

A vírus nem szelidül - mondta Jakab Ferenc. A csatát lehet, hogy megnyerjük, ha legyűrjük ezt a hullámot, de a háborút nem. Az új variánsok egyre súlyosabb tüneteket okoznak - emlékeztetett.

Oroszi Beatrix úgy vélekedett, hogy ez egy verseny. Epidemológusként igyekszünk arra törekedni, hogy a láthatatlan vírust láthatóvá tegyük. Azon dolgozunk, hogy hogyan tudunk a vírus elébe kerülni - mondta. Ez egy olyan típusú verseny, amelyben a vírus méltó partnerünk - vélekedett. Szerinte alapvetően nagyon sokat tettünk a vírus terjedése ellen és nagyon sok intézkedést hoztunk és ebben jók voltunk, mert a vírus visszaszorult.

De a vírus reagált, és azt üzeni nekünk, hogy változik, ez pedig arra ösztönöz minket is, hogy mi is lépjünk, mert különben a vírus ér előbb célba, és még több embert megfertőz.

Ezért kell újabb és újabb stratégiákat, vakcinákat és monitorozó módszereket kidolgozni, hogy elébe kerüljünk a vírusnak. Loholunk a vírus után, ebben kitartónak kell lenni, mint egy kopónak. Egész egyszerűen nem szabad hagyni, hogy kicsússzon a kezeink közül - magyarázta Oroszi Beatrix. Ez klasszikusan nem egy háború, hanem egy versenyfutás.

Ezt megerősítette Jakab Ferenc is: minden szakma kéz a kézben dolgozik együtt a vírus elleni versenyben. A lakosságnak pedig ebben kell segíteni, együtt kell dolgozni indirekt módon a szakértőkkel - javasolta a pécsi professzor.

A járvány elsődleges hatása az egészségügyet terheli, a másodlagos hatás a gazdaságban, az emberek mentális állapotában jelentkezik - fejtette ki Jakab Ferenc, aki szerint nincs olyan ember, aki ne érezné ezeket a hatásokat a saját bőrén.

Oroszi Beatrix szerint nincs okunk a kishitűségre, mert volt ennél komolyabb vírus is, ami súlyosabb lefolyást okoz. Ideális világban meg lehetne állítani a vírust a korlátozó intézkedésekkel, azonban - ismerte el - ezeket nehéz betartani. De hangsúlyozta, hogy be kell tartani a korlátozásokat, a szigorúbb intézkedéseket.

A vírus legyőzhető, semmi okunk nincs rá, hogy elbizonytalanodjunk, hogy ezt meg tudjuk csinálni - húzta alá az epidemiológus.

Mindkét szakértő egyetértett abban

Variánsok

A koronavírus az koronavírus marad, kutyából nem lesz szalonna - felelte egy kérdésre Jakab Ferenc. Ezért ha valakinek a vakcinának köszönhetően van védettsége, az valamilyen mértékben véd az új variánsok ellen is - mondta.

Oroszi Beatrix szerint a védőoltás arra is jó, hogy lekövessük vele a variánsok megjelenését.

A védőoltások megváltoztatják a pandémiás esélyeket

- vetítette előre. De nem egyik napra a másikra, egyik hétről a másikra, nem sprintre, hanem maratonra kell készülni - fogalmazott. A maraton-hasonlat még mindig érvényes, a védőoltásokkal sem fogjuk leküzdeni egyik pillanatról a másikra a vírust, de a vakcinák megvédenek - fejtette ki az epidemiológus.

A tűmentes verziók jelenthetnek nagy előrelépést, például a spray megoldás, valamint a több variáns ellen egyszerre védő vakcinák - magyarázta Oroszi Beatrix. Ahogy az influenza ellen is rendszeresen oltunk, úgy elképzelhető, hogy a koronavírus ellen is rendszeresen oltani kell, nem biztos, hogy minden évben - vetítette előre.

Üzenetek

Oroszi Beatrix a beszélgetés végén azt üzente: vegyük komolyan azt, hogy hogyan élünk. A nyitás fontos, mindenki szeretne nyitni, de nem szabad úgy nyitni, hogy elengedjük a gyeplőt és hogy hátradőlünk és úgy viselkedni, mintha már nem lenne vírus. A nyitást ésszel és fokozatosan kell végrehajtani - húzta alá.

Nem szabad elfelejteni, hogy a vírus velünk van még és ébernek kell lenni - tette hozzá. Az epidemiológus szerint nem szabad elfáradni, tenni kell, amit kell. Hiába oltatjuk be magunkat, ha nem vigyázunk a távolságtartásra és más intézkedésekre, akkor nem tudjuk maximálisan élvezni az oltás előnyeit - vélekedett.

Hangsúlyozta: mindenkinek része van abban, hogy mi lesz holnap. Ha nem tartjuk be a szabályokat vagy azt a kevés dolgot, amit kéne sem tesszük meg, akkor sokkal tovább maradnak velük a korlátozó intézkedések és sokkal tovább marad velünk ez a veszélyes világ. Amit tennünk kell, az nem sok, de azt következetesen kell tenni - húzta alá Oroszi Beatrix, aki javasolta: tartsunk távolságot, hordjunk maszkot, oltassuk be magunkat.

Ha ebben következtesek leszünk, akkor hamarabb tudunk szabadulni

- vetítette előre.

Jakab Ferenc üzenete: oltani, oltani, oltani. Személy szerint ő is vágyik arra, hogy beüljön egy moziba vagy egy étterembe. De ehhez szerinte mindenki kell: be kell tartani a szabályokat, be kell oltatni magukat, és higgyenek a hiteles szakembereknek.

A teljes beszélgetés itt visszanézhető: