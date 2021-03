Meglepő adatok éreztek: kiugróan jó állapotban a német gazdaságban márciusban

Meglepően jó beszerzésimenedzser-indexeket közölt az IHS Markit Németországból: az ipar helyzete nem várt mértékben javult, és a szolgáltatószektor indexe is növekedési tartományba emelkedett.

A német feldolgozóipari bmi 66,6 ponton állt, messze a növekedési határt jelentő 50 pont felett, és bőven meghaladta az elemzői várakozásokat is (a konszenzus 60,8 pontot várt). Már februárban is magas szinten, 60 pont felett állt a szektor indexe, márciusban pedig még ehhez képest is nőni tudott.

A szolgáltatószektor még nagyobb meglepetést okozott, a járvány és korlátozó intézkedések ellenére a vízválasztó 50 pont fölé emelkedett az index nyár óta először, 50,8 ponton állt márciusban, ez pedig a szektor növekedését jelezheti előre. Az elemzők is javulásra számítottak, de nem ilyen mértékűre - a konszenzus szerint a februári 45,7 pontról csak minimális emelkedést vártak 46,2 pontra.

A német ipar a beszerzésimenedzser-index alapján már februárban is rendkívül jó teljesítményt mutatott, a szektort a korlátozások kevésbé érintették, mint a szolgáltatószektor, amelyik az őszi lezárások elrendelése miatt egyelőre nem tud magára találni, márciusira viszont érezhetően javult a helyzet a szolgáltatóknál is. Az iparban inkább a globális alkatrészhiány okozhat problémát, de ez nem látszik a bmi-adatokban. A szolgáltatószektor jövőbeli helyzete továbbra is a járvány alakulásától függ.

A bmi-t vállalati felmérések alapján készítik, így a később érkező részadatok (ipar, kiskereskedelem stb.) eltérhet a bmi-ben előrejelzettektől. A mutató ettől függetlenül fontos, mert kiválóan szemléleti a feldolgozóipar és a szolgáltatószektor eltérő helyzetet: az ipart kevésbé viseli meg a járvány, míg a szolgáltatók hónapok óta szenvednek a járványhelyzet és a korlátozások miatt. Ehhez képest jelentős meglepetés, hogy a német szolgáltatószektor 50 pont felett teljesített. A francia bmi-t szintén ma reggel tette közzé az IHS Markit, az eurózóna indexe hamarosan érkezik.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 24. Meglepően jól teljesít a francia ipar, a szolgáltatószektor még mindig nincs kint a vízből

Címlapkép: Getty Images