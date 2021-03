Merkely Béla: Bizonyos vakcinák esetében igazolható, hogy biztosan nem káros a kismamákra

A Pfizer-Biontech, a Moderna és az AstraZeneca oltás kismamáknak is adható, a terhesség 2. és 3. trimeszterében, a kezelőorvos kockázat-értékelése után - számol be a HírTV.

A csatorna vendége volt szerda este Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, aki elmondta, hogy az Egyesült Államokban, Angliában, Izraelben és Ausztráliában nagy számú várandós édesanyát is bevontak a vakcináció folyamatába. Ezekben az országokban azóta is oltják a kismamákat is.

Merkely Béla elmondta, a koronavírus-oltások alkalmazási előiratában általában az szerepel, hogy csak nagyon megfontolt esetben adhatók kismamának. Több országban már elkezdték beoltani a terhes nőket, az eddigi külföldi tapasztalatok pedig azt mutatják, bizonyos vakcinák esetében igazolható, hogy biztosan nem károsak a várandósokra.

Már Magyarországon is volt rá precedens, hogy kismamákat oltottak be valamely erre megfelelő vakcinával. Olyan mértékű a járvány terjedése, hogy sajnos egyéb esetben nagyon nehezen elkerülhető, hogy ők is megfertőződjenek.

Egyértelműen kimutatható a vakcina előnye a vírussal szemben, kismamák esetében is

- hangsúlyozta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora.

Címlapkép: Oltáshoz előkészített Pfizer-BioNtech koronavírus elleni vakcina az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben kialakított oltóponton 2021. március 16-án. Forrás: MTI/Rosta Tibor