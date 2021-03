Durva áremelkedés jön hamarosan: az MNB elárulta a hátterét

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Felfelé módosította inflációs előrejelzését az MNB, a friss inflációs jelentésben az idei évre 3,8-3,9 százalékos átlagos drágulással számolnak. A jegybank már a keddi kamatdöntés után említette, hogy a második negyedévben átmeneti kiugrás jöhet, amivel akár az 5%-ot is megközelítheti az áremelkedés üteme, most a jelentésben ennek hátteréről is írtak.