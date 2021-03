Gulyás Gergely szerint áprilisban talán már leülhetünk egy étterem teraszára ebédelni

Gulyás Gergely egy online fogadóórán beszélt arról, hogy akár már áprilisban leülhetünk egy étterem teraszára ebédelni. Azt is elárulta, hogy egy sor nemzetközi sportrendezvényt lefújtak, de amit meg is tartanak, azokon sem keresünk. A Pfizer, a Sinopharm és a Szputnyik V-t gyártó Gamelaja Intézetben lehet bízni, az AstraZeneca a legmegbízhatatlanabb.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a XII. kerület parlamenti képviselőjével, Pokorni Zoltánnal és Fürjes Balázzsal, a Budapestért felelős államtitkárral online fogadóórát tartott, ahol azt kérdezték Gulyástól, a tervek szerint hány hét múlva ülhet le valaki egy étterem teraszára ebédelni?

Gulyás válaszul azt mondta, „azt merném mondani, hogy áprilisban mindenképpen." Ugyanakkor a beszélgetés során hozzátette, hogy ezt sem teljesen biztos, minden a jövőre vonatkozó prognózis bizonytalan.

A miniszter kifejtette azt is, ahhoz képest, hogy milyen tervek voltak, lemondtak nagyon sok nemzetközi sportrendezvényt, és amit megtartanak, azok is leginkább zártkapus események. Éppen ez az oka annak is, hogy a megtartott rendezvények anyagilag ráfizetésnek számítanak.

A vakcinaszállítmányok érkezéséről elmondta, hogy hamarosan, hétfőn érkezik egy szállítmány Szputnyik V vakcina, de a gyártók között nagy a különbség a megbízhatóság tekintetében: a kínaiak a legszorgalmasabbak, szerződéses határidő előtt szállítanak, a Pfizer és az oroszok, bár voltak csúszások, nagyjából tartják, amit ígérnek. De a Moderna keveset szállít és bizonytalanul, az AstraZeneca pedig a bejelentett adagokat is lemondja, többszázezres lemaradásban vannak.

A címlapképen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. március 22-én.A címlapkép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt.