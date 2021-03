Koronavírus Magyarországon: hamar meglehet a kétmillió beoltott és a húszezer áldozat

Újabb 9082 embernél azonosították a koronavírus-fertőzést az elmúlt 24 órában, elhunyt 220 többségében idős, krónikus beteg - közölte vasárnap reggel a hivatalos koronavírus információs oldal. A beoltottak száma közben a kétmilliót közelíti.

Két "tízezres" nap után újra a lélektani határ alá csökkent a friss fertőzöttek száma Magyarországon, de a vasárnap közölt 9000 feletti szám még mindig nagyon magas, a hétnapos mozgóátlag is változatlanul kilencezer körül van.

Hasonló látszik a halálos áldozatok számában is: a 220 elhunyt csökkenést jelent az utóbbi napokhoz képest, de még mindig nagyon magas. Ebben a mutatóban a hétnapos mozgóátlag is tovább emelkedett még mára.

A mostani 220 áldozattal együtt 19 972-en hunytak el Magyarországon a koronavírus következtében, vagyis

hétfő reggelre biztosra vehető a 20 ezer áldozat elérése.

A vasárnap reggeli jelentés szerint továbbra is stagnál a kórházban kezeltek száma, ami arra utal, hogy az egészségügyi rendszer elérhette korlátait. Most 11 805 embert ápolnak kórházban, közülük 1527-en vannak lélegeztetőgépen. Utóbbi adat új csúcsot jelent a járvány kitörése óta, vagyis továbbra is emelkedő tendenciát mutat a legsúlyosabb állapotban lévők száma. Éppen a magas napi esetszám és az egyre több lélegeztetésre szoruló mellett meglepő a kórházban kezeltek számának stagnálása.

A hivatalos beszámoló szerint az elmúlt egy napban 29 300 tesztet végeztek el, az új esetek száma alapján ezek 31 százaléka lehetett pozitív. Hatósági házi karanténban viszont most 2400-zal kevesebben vannak, mint tegnap, így 60 ezer alá esett a számuk.

Regionálisan a legtöbb, ezer feletti fertőzöttet továbbra is Budapesten és Pest megyében regisztrálják a hatóságok, vidéken Borsod-Abaúj-Zemlén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék most a legfertőzöttebbek 500 feletti napi esetszámmal, de 400 felett volt a friss megbetegedések száma Fejér, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyékben is. A járvány szempontjából a legbiztonságosabb jelenleg Zala megye, ahogy 168 esetet regisztráltak 24 óra alatt, de Tolnában is alig haladja meg a kétszázat a fertőzések száma.

Szombaton 32 867 ember kapott első, 18 668 ember pedig második oltást, így 1,9 millió fölé emelkedett azok száma, akik már legalább az egyik oltásukat megkapták, több mint 685 ezren pedig mindkettőt. Ez egyben azt is jelenti, hogy hasonló oltási tempóval

néhány nap alatt meglehet a kétmillió beoltott.

Címlapkép: Getty Images