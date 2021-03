A héten kiderül, mennyivel ugrott meg a magyar államadósság

A Nagypéntek miatt megint rövid hetünk lesz, azonban így is lesznek izgalmas adatok és események. Itthon jön például a tavaly év végi adósság felülvizsgált adata, emellett az amerikai munkaerőpiaci statisztikákra is érdemes lesz figyelni.

A hét eleje még unalmasan indul, hétfőn csak a külkereskedelmi forgalom részletes adatát közli a KSH, de várhatóan az sem fogja megrengetni a piaci hangulatot. Keddtől aztán kicsit beindul az élet, rögtön jön a friss munkanélküliségi adat, ami mellett itthon a szokásos dkj-aukció és az MNB eszközvásárlása érdemel említést. Közben a német inflációra is érdemes lehet figyelni, hiszen akár a devizapiacra, elsősorban az euró-dollár árfolyamra is hatással lehet.

2021. március 29-április 4. makronaptár Magyar makrogazdaság március 29. hétfő 9:00 KSH Külkereskedelem (felülvizsgált) jan. március 30. kedd 9:00 KSH Munkanélküliség feb. március 30. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció március 30. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció március 31. szerda 8:30 MNB Pénzügyi számlák Q4 március 31. szerda 9:00 KSH Keresetek jan. március 31. szerda 15:00 MNB Egyhetes betéti tender április 1. csütörtök 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege feb. április 1. csütörtök 8:30 MNB Hitel- és kamatstatisztikák feb. április 1. csütörtök 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi márc. április 1. csütörtök 9:00 KSH A kormányzati szektor egyenlege Q4 április 1. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció Nemzetközi makrogazdaság március 30. kedd 14:00 Németo. Infláció (előzetes) márc. március 31. szerda 3:00 Kína Beszerzési menedzserindexek márc. március 31. szerda 8:00 UK GDP Q4 március 31. szerda 9:55 Németo. Munkanélküliség feb. március 31. szerda 11:00 EU Infláció (előzetes) márc. március 31. szerda 14:15 USA ADP munkaerőpiaci index márc. április 1. csütörtök 3:45 Kína Caixin feldolgozóipari bmi márc. április 1. csütörtök 8:00 Németo. Kiskereskedelem feb. április 1. csütörtök 9:55 Németo. Feldolgozóipari bmi (felülvizsgált) márc. április 1. csütörtök 10:00 EU Feldolgozóipari bmi (felülvizsgált) márc. április 1. csütörtök 10:30 UK Feldolgozóipari bmi (felülvizsgált) márc. április 1. csütörtök 12:00 OPEC-ülés április 1. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliek április 1. csütörtök 15:45 USA Markit feldolgozóipari bmi márc. április 1. csütörtök 16:00 USA ISM bmi márc. április 2. péntek 14:30 USA Munkanélküliség márc. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Az MNB szerda reggel publikálja a pénzügyi számlák negyedik negyedéves felülvizsgált adatát. Ebből szokás szerint az adósságráta lehet a legérdekesebb. Az előzetes adatok szerint 2020-ban a GDP 81%-ára emelkedett az államadósság. Az azonban még becsült nominális GDP-vel számolt, miközben a negyedik negyedéves növekedés pozitív meglepetést okozott. Vagyis arra látszik nagyobb esély, hogy kismértékben lefelé módosítsák az előzetes adósságadatot a magasabb GDP miatt. A KSH a keresetek friss adatát közli szerdán, míg az MNB a hónap vége miatt kivételesen csütörtökről előrehozta egyhetes betéti tenderét, melyen az irányadó kamatot is meghatározzák. Külföldön elsősorban az eurózóna előzetes inflációs adatára és az amerikai magánszektor foglalkoztatását jelző ADP-indexre lesz érdemes figyelni.

A pénteki ünnep előtt csütörtökre is jutnak még adatok, az MNB a hitelintézetek mérlegének szokásos havi statisztikáját publikálja, és várhatóan az MLBKT is közzéteszi a feldolgozóipar beszerzési menedzserindexének friss számait. Ezzel egyidőben a KSH a kormányzati szektor negyedik negyedéves egyenlegét publikálja. Szintén csütörtökön ülnek össze az olajhatalmak, majd pénteken az itthoni munkaszüneti nap ellenére is marad egy amerikai átfogó munkaerőpiaci statisztika a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatásról és a munkanélküliségi rátáról.

