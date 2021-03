Akár a metrók és a villamosvonalak is leállhatnak, annyira sok a BKV-nál a fertőzött

Legrosszabb esetben akár egyes metró- és villamosvonalak is leállhatnak Budapesten, miután a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. (BKV) sok munkatársa – a tegnapi adatok szerint összesen 624 fő – kapta el a koronavírust vagy kontaktszemélyként kényszerült karanténba – tudta meg a Magyar Nemzet. A legfőbb gond az, hogy bizonyos kulcspozíciókban annyira kevesen dolgoznak, hogy ha valaki kiesik, nem nagyon lehet helyettesíteni.

A lap értesülései szerint a 2-es és a 3-as metróvonal munkacsoportjaiban – például a szerelők és más karbantartási feladatokat végző dolgozók körében – tombol a Covid–19, egyes brigádokban a kollégáknak összesen akár nyolcvan százaléka betegedett meg vagy került megfigyelés alá.

A nagyjából 9500 fős dolgozói összlétszámhoz képest már a múlt héten is meglehetősen magasnak számított a munkából kiesettek száma – akkor még „csak” négyszázan voltak betegek vagy tartózkodtak karanténban –, s minden egyes újabb megbetegedéssel egyre nő a szolgáltatás sérülékenysége.

A cég belső működését jól ismerő forrás arról számolt be a lapnak, hogy bizonyos kulcspozíciókban – ahol egyébként már szintén regisztráltak pozitív eseteket – néhány kolléga kiesése is jelentős fennakadást okozhat. Így például egy-egy forgalomirányító vagy energiadiszpécser helyett is nehéz helyettesítést találni, s ha többen is kidőlnek ezekben a munkakörökben, a pótlás gyakorlatilag lehetetlenné válik.

Ahogyan a metrószerelvények kötelező napi átvizsgálását végző kollégáké is. Ha ezeken a területeken néhány dolgozó esik ki, akkor kevesebb szerelvényt indíthatnak, ha pedig egy-egy csoport nagy része vagy egésze lesz beteg, akkor akár az egész metróvonal leállhat.

A szakember szerint valamivel kisebb valószínűséggel, de a villamosvonalakon is hasonló problémák alakulhatnak ki.

Címlapkép forrása: Getty Images