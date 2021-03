Koronavírus: húsvétra lezárják Olaszországot, egésznapos kijárási tilalom jön

Éjszakai kijárási korlátozást vezetnek be Hamburgban az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) járványának erősödése miatt - jelentette be szerdán a tartományi rangú német nagyváros vezetése.

A csaknem kétmillió hamburgi este 21 órától reggel 5 óráig csak munkavégzés céljával vagy más nyomós okból hagyhatja el az otthonát.

A szabályt pénteken vezetik be, egyelőre április 18-ig.

A tartományi kormány arról is döntött, hogy húsvét után ügyeleti üzemmódra állítják át az óvodákat és egyéb napközbeni kisgyermekellátó intézményeket. Az iskolák egyelőre nyitva maradnak, de rendszeresen tesztelni kell a tanulókat és a tanárokat a SARS-CoV-2-re. Digitális oktatása kell átállni, ha a városban átlépi a 200-at az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság, vagyis a megelőző hét napon regisztrált új fertőződések százezer lakosra vetített száma.

Ez a mutató a szerdán, március utolsó napján rögzített adatok alapján 163,7-en áll, bőven megduplázódva a hónap első napján feljegyzett 80,3-hoz képest. Ezt a folyamatot meg kell fékezni, amihez nagyban hozzájárul majd a tömeges tesztelés és a SARS-CoV-2 által okozott betegségtől (Covid-19) védő oltás, de amíg e két eszköz használatának hatása kellőképpen megmutatkozik, szigorúbb korlátozásokra van szükség - emelte ki az új járványlassító szabályokat ismertető városházi tájékoztatón Peter Tschentscher polgármester.

A 16 német tartomány között Hamburg az első, ahol kijárási korlátozást vezetnek be. Szigorításokra máshol is készülnek, a legnagyobb tartományok közé tartozó Bajorország és Baden-Württemberg miniszterelnöke, Markus Söder és Winfried Krestschmann pedig szerdán közös levélben fordult a többi 14 tartományi kormányfőhöz, kérve, hogy következetesen tartsák be az úgynevezett vészfékrendszerről a tartományi vezetők és a szövetségi kormány legutóbbi tanácskozásán kötött megállapodást.

A vészfékrendszer lényege, hogy vissza kell állítani a második járványhullám enyhülése révén március elején felfüggesztett korlátozásokat, és újabb szigorításokat is be kell vezetni azokban a tartományokban, járásokban vagy városokban, amelyekben tartósan - egymás után három nap - száz fölött van a hétnapi fertőzésgyakoriság. Új intézkedésként mindenekelőtt kijárási korlátozásokat kell elrendelni az esti és éjszakai órákra, mert a magán összejöveteleken a legnagyobb a vírus továbbadásának veszélye.

A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) kimutatása szerint a hétnapi fertőzésgyakoriság országos szinten március 21-én lépte át a 100-as határértéket, és szerda reggel 132,3 volt, mérséklődve az egy nappal korábbi 135,20-hoz képest. Az intézet szerdai összesítése szerint az utóbbi 24 óra alatt 17 051 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez csaknem tízszázalékos növekedés az egy héttel korábbi 15 813-hoz képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 2 808 873 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t. Ugyanakkor a vírus által okozott betegséggel (Covid-19) összefüggésben egy nap alatt regisztrált halálesetek száma heti összevetésben alig változott, 248-ról 249-re emelkedett. Szakértők ezt a legidősebb korosztályokra és a leginkább veszélyeztetett csoportokra összpontosító oltási kampány előrehaladásának tulajdonítják. Az új halálesetekkel 76 342-re emelkedett a járvány áldozatainak száma Németországban.

(MTI)