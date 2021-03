Újragondolt ellátási láncokra van szüksége Magyarországnak

Akkor tud egy gazdaság ma, a koronavírus-járvány hatásait is figyelembe véve jól működni, ha az országhatárokon kívüli események mellett (vagy akár annak ellenére) is megfelelően képes teljesíteni a határon belül. Ehhez újragondolt ellátási láncokra lenne a leginkább szükség.

A Covid-19 érkezte előtt nem volt kérdés, hogy a Magyarországon működő gyárak, nemzetközi cégek milyen alap-, félkész-, vagy kiegészítő anyagot, honnan szereznek be. Természetes, magától értetőtőden működő modellé vált az utóbbi években az is, hogy a legkülönfélébb csomagolóanyagok érkezhetnek Lengyelországtól Ausztrián és Nyugat-Európán át Csehországig és Szerbiáig mindenhonnan; mind-mind nagy volumeneket beszállítva Magyarországra. Igaz volt ez a csomagolástechnikára is, a nyomdaipari termékekre, de akár csupán a papír alapanyagokra leszűkített körre is. Így, miközben a magyar csomagolástechnikai cégek zöme jellemzően a magyar piacra, illetve magyar gyáraknak dolgozott és dolgozna most is, a koronavírus-helyzetben az említett külső kitettségek kiszolgáltatottá tették a cégeket.

Abban igaza van a Nyomda és Papíripari szövetség vezetőjének, hogy ez az iparág alapvetően nem flexibilis, vagyis aki eddig könyveket gyártott, akkor holnap nem tud egészségügyi maszkot vagy gyógyszeripari csomagolást gyártani. De kiderült az is, hogy a tavalyi, első hullámot követően sokan képesek voltak a megmaradó piac felé orientálódni, és voltak, akik minimalizálni tudták a tavalyi forgalomkiesést. Azt is érdemes végig szem előtt tartani, hogy a nyomdai szektor legalább 90 százalékát a 20 főnél kisebb vállalkozások jelentik, miközben e cégek adják a szektor termelési volumenének több mint 70 százalékát. Így, miközben a nyomdai nagyvállalatoknál akár évekbe és biztosan sok százmillióba kerülne egy-egy technológiai sor cserélése, a kisebb cégek kisebb ráfordítással, pontos támogatáspolitikával gyorsabban tudnának profilt is bővíteni.

Kevesen figyeltek fel rá, de a PwC nagy Covid-19 konklúziós tanulmánya egy ponton éppen arra mutat rá, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásaira azok a vállalatok tudtak és képesek eredményesebben reagálni, melynek a hirtelen generálódott, jelentős logisztikai kihívásokra voltak vagy lettek érdemi válaszaik. Arra például, amikor a beszállítói kapcsolatok is nehézkessé váltak, és a korábban olajozott, regionális nemzetközi kooperációk soktényezős, feltételes módba tett egyenletekké transzformálódtak. Amikor nyilvánvalóvá lett a rendszerek sebezhetősége. Sokan beszéltek és írtak arról, hogy a Covid-19 közvetetten mekkora nyomást helyez az autóiparra vagy az elektronikai szektorra. Arról viszont kevesebb szó esett, hogy mindez igaz az élelmiszeriparra, a vegyiparra – de többszörösen is igaz a csomagolásiparra is. A világ csomagolóanyag éhsége a Covid-19 megjelenése előtt is megközelítette az évi 900 milliárd dollárt, melyből Európa 19-20 százalékkal vette ki a részét.

A magyar csomagolóipar 2018-ban több mint 630 milliárd forintos forgalmat realizált, és folyamatos gyarapodása mellett legfeljebb a társadalmilag kialakuló műanyagellenességtől és a műanyag csomagolóanyagok kiválthatóságának késlekedésétől tartott. Az egy éve átalakult helyzet tételei pedig csupán hozzáadódtak a szektort amúgy is évek óta mozgásban tartó igénybevételhez: a fenntarthatósági célokhoz, a kevesebb hulladékképzés elvárásához, a vevői igények változásaihoz. De a logisztikai network átalakulásához és az internetes kereskedelem és értékesítés folyamatos, drasztikus mértékű növekedéséhez is, melyek alapjaiban írják át a korábbi csomagolóipari trendeket. Minderre csak ráerősítettek a járványügyi korlátozások, melynek hatására nemcsak az élelmiszerek, tisztítószerek, higiéniai termékek iránt nőtt meg a kereslet, de az online vásárlások kiszolgálásához szükséges csomagolóanyagok iránt is nőtt az igény.

Azt a csomagolóiparban többen is jól látják, hogy a koronavírus-járvány így is inkább erősítette, mintsem visszavetette volna az innovációs folyamatokat. Így, itt és most még inkább előtérbe kerültek a hatékonyság növelését célzó döntések és megoldások. Azt gondolom azonban, hogy az elmúlt egy évben előkerült plusz kockázatok a továbbiakban csak úgy csökkenthetők kellő gyorsasággal és hatékonysággal, ha a szektor kitettsége csökken. Azok az országok lesznek a vírus utáni új helyzet igazi nyertesei, ahol a regionális és globális hálózatosság megléte mellett a mindinkább helyi, lokális beszállítói kapacitásokra is támaszkodni lehet.

A gazdaság sebezhetőségének csökkentése érdekében érdemes volna a csomagolóipart is, a nyomdaipart is jobban helyzetbe hozni. Megérné, hogy a kormány e szektort is az Európai Unió gazdaság-újraindítási, támogatási csomagjának és politikájának részévé tegye, a létfontosságúnak mutatkozó szegmensek között. Mert a koronavírus-helyzet azt mutatta meg, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy egy nemzet ipara mennyire tud a saját lábán is megállni. A most meghozandó döntésekben felelősség és lehetőség is van arra, hogy ennek érdekében ki-ki megfelelően lépjen. Érdemes a kritikus iparágakra fókuszálni, és ebbe szerintem – főként az élelmiszer-, és gyógyszeriparral összefüggésben - a csomagolóipar is beletartozik. Nagyobb papíripari kapacitások létrehozására volna szükség az országban, és támogatni kell azon technológiák behozatalát is az országba, amelyek az ilyen típusú vállalkozásokat meg tudják erősíteni.

