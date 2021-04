Bejelentették: nagy útfelújítás kezdődött a Balatontól a déli országhatárig

Elindult a 68-as út Balatonújlak és Barcs közötti mintegy 96 kilométer hosszú szakaszán az útburkolat megerősítése, az érintett csomópontok, egyes leágazások, buszmegállók és gyalogátkelőhelyek korszerűsítésének előkészítése – jelentette be csütörtökön az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese. Schanda Tamás azt is kiemelte, hogy a 7-es főúttól Barcs-országhatárig vezető főút mellett a jövőben biztonságosan lehet majd biciklizni, ugyanis a projekt részeként a kerékpárút felújításának, a hiányzó szakaszok kiépítésének tervezését is megkezdték.

„Az ország úthálózatának bővítése és fejlesztése, amellett, hogy gazdasági érdek, a magyar családok kényelmét és biztonságát is szolgálja, így a kormány a koronavírus-járvány ellenére is töretlen lendülettel dolgozik a fejlesztéseken, korszerűsítéseken. Éppen ezért kezdődhetnek meg a 68-as főút felújításának előkészítő munkái is. Somogy megye két érintett választókerületének országgyűlési képviselője, Móring József Attila és Szászfalvi László hosszú évek óta rengeteget küzdött ezért, hiszen számukra az itt élők és dolgozók érdeke az első” – jelentette be Schanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese hozzátette: a tervek szerint a közel 100 kilométer hosszú útszakasz melletti kerékpárutat is megújítják, kiépítik annak hiányzó szakaszait.

„A közutak fejlesztése segíti a közelben működő vállalkozásokat, növeli a környékbeli családok komfortját és biztonságát, mindemellett pedig a turizmus erősödésére is jó hatással van. Móring József Attila és Szászfalvi László képviselő urak éppen ezek miatt az okok miatt küzdöttek kitartóan a 68-as főút felújításáért” – mondta Schanda Tamás.

Móring József Attila, Marcali és térsége országgyűlési képviselője az útfejlesztés kapcsán kiemelte: a környező településeken élők szempontjából meghatározó a 68-as út, hiszen közvetlen kapcsolatot teremt az M7-es autópálya és a déli határ felé is. „Örvendetes, hogy az előzetes egyeztetések során figyelembe vették az itt élők kéréseit, melynek nyomán körforgalmi csomópontok létesülnek Marcali mellett, és a 61-es út csatlakozásánál Böhönyénél. Örülök a tervezés megkezdésének, a munkálatokat nyomon fogom követni” – tette hozzá.

Szászfalvi László, Barcs és térsége országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a 68-as főút Somogy megye 2. számú választókerületének legfontosabb közlekedési főútvonala. Ezért különösen örül annak, hogy sok éves munka eredményeként most már be lehet számolni arról, hogy a Kormány döntött az út teljes felújításáról és az előkészítő munkák már el is kezdődtek. „A főút által érintett települések polgármesterei örömmel jelezték, hogy a tervezői egyeztetések már gőzerővel folynak az ő bevonásukkal” – tette hozzá. A képviselő elmondta: a 68-as főút rekonstrukciójának és a mellette kiépülő kerékpárútnak stratégiai jelentősége van az egész térség gazdasági fejlődése, a turizmus kiteljesedése és megerősödése, valamint az itt élők életminőségének javítása szempontjából. Elősegíti a Balaton-Dráva jobb infrastrukturális összekötését, amely már régi terve a Dráva mentén élőknek. Ezért óriási jelentősége van e beruházás mielőbbi megvalósításának, melyet minden lehetséges eszközzel támogat.

Az érintett 68-as útszakasz a Google térképén:

Címlapkép forrása: MTI/Varga György. Útzár 2020. július 27-én a 68-as főút Böhönye és Segesd közötti szakaszán, ahol leszakadt a heves esőzés miatt megáradt Rinya-patak hídja.