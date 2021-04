Bill Gates: a vírusmutánsok fenyegetik az elmúlt egy év védekezési eredményeit

Bill Gates úgy véli, mindennél fontosabb most a koronavírus-járvány megállítása, mert ha nem tesszük ezt meg, előbb-utóbb jöhet egy olyan mutáns, amely ellen már nem hatékonyak a mostani vakcinák.

Remekül haladunk a koronavírus elleni védekezésben, de a vírus új variánsai fenyegethetik azokat az eredményeket, melyeket elértünk az elmúlt egy évben – mondta Bill Gates egy Youtube-on közzétett, friss videóban.

Bill Gates bemutatja a videóban, hogy a mutáció azért veszélyes, mert megváltoznak az antitestek által megtámadott koronavírus-tüskefehérjék, ezért az immunrendszer nem fog tudni olyan hatékonyan harcolni a mutáns variánsok ellen.

A Microsoft-alapító arról is beszél, hogy nagyon jelentősen nem tud mutálódni ez a tüskefehérje, mert a vírus ezek segítségével hatol be az emberi szervezetbe, ha ezek megváltoznak, gyakran az zsákutcát jelent a vírus számára. Viszont ritkán előfordulhat, hogy a mutációk miatt egy még hatékonyabb variáns jön létre, amely még könnyebben be tud hatolni az emberi szervezetbe.

Bill Gates hozzáteszi: a mutáció miatt lehet, hogy egyes vakcinák kevésbé lesznek hatékonyak, viszont jó hírként értékeli, hogy többségében a ma használatos oltások működnek az ismert variánsok ellen is.

Gates úgy véli, hogy a mutánsok megjelenése miatt mindennél fontosabb most a fertőzés megállítása, az oltások felvétele és az egészségügyi szabályok betartása.

Címlapkép: Bill Gates Youtube-csatornája.