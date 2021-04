Lassulásba fordulhatott a brit koronavírus-járvány

A koronavírus-járvány terjedésének lassulását, legrosszabb esetben stagnálását mutatja a terjedés dinamikáját mérő R reprodukciós mutató pénteken ismertetett, Angliára kiszámított új becslési sávja.

A brit kormány készenléti helyzetekben működő tudományos tanácsadó testületének (SAGE) számításai alapján az R mutató Angliában - az Egyesült Királyság messze legnépesebb országában - jelenleg 0,8 és 1 között van. Ez azt jelenti, hogy tíz fertőzött átlagosan 8-10 másik embernek adja át a koronavírus-fertőzést.

A SAGE eddig az Egyesült Királyság egészére dolgozta ki hetente az R becslési sávot. Pénteki közleménye szerint azonban most már pontosabb képet nyújt, ha az ország egyes nemzeteinek reprodukciós rátáját külön-külön számítják ki, mivel a járványkezelés is egyre inkább helyi jellegűvé válik. A most közzétett új, 0,8-1 közötti becslési sáv a testület ismertetése szerint azt valószínűsíti, hogy az Angliában naponta bekövetkező új fertőződések számának változása a stagnálás és a 0,4 százalékos csökkenés közötti sávban lehet.

Címlapkép: Getty Images