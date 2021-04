A világ élmezőnyébe került Magyarország az oltásokkal: a 10. legátoltottabb ország lettünk

A Johns Hopkins Egyetem mai összesítése szerint Magyarország a tizedik legátoltottabb ország a világon.

Az egyetem több adatot is gyűjt országos bontásban, többek között azt, hogy az egyes államok hogyan haladnak a lakosság beoltásával. Az egyik ábrájuk azt mutatja be, hogy lakosságarányosan hány százalék azok aránya, akik már teljesen be vannak oltva (tehát például két dózisú vakcina esetén megkapták már mindkettőt).

Ha kivesszük a törpeállamokat és kisebb szigeteket a listáról, akkor azt kapjuk, hogy az összesítés szerint Magyarország a tizedik a listán. A Johns Hopkins Egyetem száma szerint nálunk a lakosság 8,84%-a kapta meg a teljes oltást.

Azonban a koronavírus portál ma reggeli adatai alapján a mindkét oltást megkapók aránya nálunk 9,12%-ot tesz ki, tehát valamennyivel, nagyobb, mint az egyetem által közölt adat, a sorrenden viszont nem változtat így sem.

