A héten már a gazdaság éledező réméről jöhet adat

áremelkedési ütem is megjelenhet, bár az igazi kiugrásra csak áprilistól kell számítani. Emellett megismerhetjük, mit gondol az IMF a világról és Magyarországról.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Húsvét miatt a hétfői nap a világ nagy részén még ünnep lesz, ez pedig a makronaptáron is megmutatkozik, csak az amerikai beszerzési menedzserindexek érdemelnek említést. Még a keddi nap sem lesz kimondottan izgalmas, bár megjelenik a Nemzetközi Valutaalap (IMF) World Economic Outlook kiadványa, melyben a globális gazdasági folyamatokat elemzik majd. Nekünk persze kiemelten fontos lesz, hogyan látják a magyar gazdaság kilátásait a szervezet közgazdászai.

2021. április 5-11. makronaptár Magyar makrogazdaság április 6. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció április 6. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció április 7. szerda 8:30 MNB Értékpapír statisztika feb. április 7. szerda 9:00 KSH Kereskedelmi szálláshelyek forgalma feb. április 8. csütörtök 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok márc. április 8. csütörtök 9:00 KSH Ipar feb. április 8. csütörtök 9:00 KSH Külkereskedelem feb. április 8. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender április 9. péntek 9:00 KSH Infláció márc. április 9. péntek 9:00 KSH Kiskereskedelem feb. április 9. péntek 11:00 PM Előzetes áht-jelentés márc. Nemzetközi makrogazdaság április 5. hétfő 15:45 USA Markit bmi márc. április 5. hétfő 16:00 USA ISM bmi márc. április 6. kedd 14:30 IMF World Economic Outlook április 7. szerda 14:30 USA Külkereskedelem feb. április 7. szerda 20:00 USA Fed-jegyzőkönyv április 8. csütörtök 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések feb. április 8. csütörtök 13:30 EU EKB-jegyzőkönyv április 8. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliek április 9. péntek 3:30 Kína Infláció márc. április 9. péntek 8:00 Németo. Ipar feb. április 9. péntek 8:00 Németo. Külkereskedelem feb. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Az MNB szerda reggel teszi közzé a februári statisztikát az értékpapírok tulajdonosi szerkezetéről, míg a KSH a kereskedelmi szálláshelyek forgalmáról jelent. Amerikában pedig a külkereskedelem friss adata és a Fed legutóbbi kamatdöntésének jegyzőkönyve érkezik.

A hét második felére fordulva a jegybank csütörtök reggel teszi közzé a devizatartalékok március végi állapotát, a KSH pedig az ipar és a külkereskedelem februári számaival rukkol elő. Az MNB szokásos egyhetes betéti tendere is visszatér a szokásos időpontra. Jön az EKB legutóbbi ülésének jegyzőkönyve is, Amerikában pedig a heti munkanélküli segélykérelmek száma érkezik.

Péntek reggel jön a már beharangozott márciusi inflációs adat, mely már a tavaszra várt kiugrás előjeleit hozhatja. A februári 3,1%-ról várhatóan emelkedik majd a pénzromlási ütem, de még nem éri el a csúcsot, a szakértők áprilisra és májusra várják a tetőzést. Ugyanakkor már a márciusi adat érdekes lesz, mekkora áremelkedéssel indul a nehéz időszak. Ha a vártnál nagyobb lesz a drágulás, akkor az a forintra is hatással lehet, hiszen tartósan magas infláció mellett kamatemelésre kényszerülhet az MNB. A statisztikai hivatal a kiskereskedelem februári adatait is publikálja a hét utolsó munkanapján, a Pénzügyminisztérium pedig az államháztartás márciusi helyzetének összefoglalását publikálja. Kínában az inflációs adat jön majd péntek reggel, míg Németországban az ipar és a külkereskedelem friss helyzetéről számolnak be.

Címlapkép: Getty Images