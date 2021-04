Koronavírus: heti két ingyenes tesztet igényelhet mindenki Angliában

Mostantól heti két ingyenes koronavírus-gyorstesztet igényelhet mindenki Angliában – jelentette be a kormány hétfőn. A program már a héten elindul, az érintettek online rendelés után helyben vehetik át a teszteket.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Heti két ingyenes tesztet igényelhet bárki Angliában péntektől, az online rendelés után helyben akár a postán is átvehetik a kormány által biztosított antigén gyorsteszteket, melyek 30 percen belül eredményt adnak.

A brit kormány most gyorsítaná fel az újranyitást, tíz napon belül kinyithatnának a boltok és a pubok a tervek szerint. Ezt a célt szolgálják az ingyenes antigén tesztek is. Eddig több mint 31 millió ember kapta meg az első oltást a szigetországban, ötmillióan pedig már a második dózist is.

Címlapkép: Getty Images