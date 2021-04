Ellenálló lehet a magyar gazdaság a harmadik hullámban, de az áremelkedés fájni fog

A járvány harmadik hulláma ellenére javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valutaalap (IMF). Pedig nem volt evidencia, hogy javulnak a növekedési kilátásaink, a régióban csak a román és a bolgár előrejelzést javították a magyaron kívül. A kedvezőbb gazdasági növekedés mellett viszont tartósan megjelenhet az infláció, még 2022-ben is 3 százalék feletti áremelkedési ütemre kell készülni, ami mindenkit sújthat.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

A vártnál ellenállóbb lehet a magyar gazdaság

2021-ben 4,3 százalékkal bővülhet a magyar GDP, majd jövőre 5,9%-os növekedés jöhet – olvasható az IMF kedden közzétett World Economic Outlook (WEO) kiadványában. Az idei növekedéssel kapcsolatban tavaly októberben még ennél pesszimistább volt a Valutaalap, akkor 3,9 százalékos bővülést vártak.

Az IMF Magyarországra vonatkozó előrejelzései (százalék) 2021 2022 2021. április 2020. október Változás 2021. április GDP 4,3 3,9 0,4 5,9 Infláció (év végén) 3,6 3,1 0,5 3,5 Fizetési mérleg egyenlege * -0,4 -0,9 0,5 -0,3 Munkanélküliség 3,8 4,7 -0,9 3,5 Forrás: IMF, Portfolio * a GDP arányában

Ez a 4 százalék körüli növekedés egyébként most nagyjából megegyezik a piaci konszenzussal. Az MNB 4-6% közötti bővülést vár a március végén megjelent inflációs jelentés szerint. Lefelé lóg ki az OECD prognózisa, mely tavaly decemberben 2,6%-os növekedéssel számolt.

Az IMF most a fizetési mérleg egyenlegével kapcsolatban is optimistább lett, bár még így is a GDP 0,4 százalékának megfelelő deficitet jósolnak Magyarországnak. A munkaerőpiac is kedvezőbben alakulhat az eddig vártnál, a munkanélküliségi ráta 3,8 százalékra eshet vissza, miközben fél éve még 4,7 százalékos ráta volt a várakozás.

Csak a román gazdaság lehet nálunk is válságállóbb

A tavaly októberi előrejelzés óta eltelt időben a legfontosabb új információ a koronavírus-járvány harmadik hullámának kirobbanása volt, vagyis

az IMF friss elemzését úgy is lehet értelmezni, hogy a magyar gazdaság ellenállhat a harmadik hullám kihívásainak.

Emellett az előrejelzés javításában közrejátszhatott, hogy a negyedik negyedéves növekedésünk a vártnál erősebben alakult, vagyis magasabb bázissal futott neki Magyarország a harmadik hullámnak.

Éppen ezért érdemes regionális összevetésben is megvizsgálni a Valutaalap friss számait. A 2021-es magyar gazdasági növekedést 0,4 százalékponttal javították, ezen kívül a vizsgált kelet-közép-európai országok közül csak Románia és Bulgária prognózisát húzták felül. Különösen a román gazdaság megítélése javult jelentősen, ott az októberi 4,6 százalékkal szemben már 6 százalékos GDP-növekedésre számítanak.

Érzékenyen érintheti ugyanakkor a harmadik hullám Szlovákiát, ahol 2,2 százalékponttal vár gyengébb növekedést az IMF, mint fél évvel ezelőtt. A szervezet közgazdászai Szlovéniában, Horvátországban és Lengyelországban is érezhetően rontották előrejelzésüket a gazdaság kilábalásával kapcsolatban.

A 2022-re várt 5,9%-os magyar gazdasági növekedés pedig messze verné az egész régiót.

Tartósan elrugaszkodhatnak az árak

Részben a gazdaság kilábalásához kapcsolódhat az infláció meglódulása, az IMF most arra számít, hogy idén átlagosan 3,6 százalék lehet az áremelkedési ütem, majd még jövőre is 3,5 százalékon alakul. Tavaly ősszel 2021-re még 3,1 százalékos előrejelzést publikáltak.

Vagyis a Valutaalap szerint nagyobb lehet az infláció megugrása a vártnál, és a folyamat akár tartós is lehet.

Mindez azért fontos, mert az MNB egyik kockázati forgatókönyve éppen azzal számol, hogy a tavaszi borítékolható megugrást követően a gazdasági újranyitását követően nyártól is fennmarad majd az erős áremelkedési dinamika.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 03. 25. Magasabb infláció és magasabb növekedés vár a magyar gazdaságra az MNB szerint

Most azt biztosra lehet venni, hogy részben bázishatások miatt a következő hónapokban meglódul az infláció, az MNB szerint akár az 5%-ot is megközelítheti átmenetileg a ráta. Azzal kapcsolatban viszont még globálisan is nagyon sok a kérdés, hogy a válságból való kilábalás során milyen tartós inflációs hatások jelentkeznek akár az elhalasztott kereslet vagy a kínálati fennakadások miatt.

Az MNB most az idei évre éves átlagban 3,8-3,9 százalékos inflációval számol, vagyis még az IMF felfelé módosított előrejelzése sem számít kifejezetten magasnak. 2022-ben azonban a magyar jegybank abban bízik, hogy a 3 százalékos cél környékére esik majd vissza az áremelkedési ütem, ezzel szemben a Valutaalap tartósan magasan ragadó inflációval számol.

Ez pedig a gyakorlatban azt jelentheti, hogy az MNB egyik alternatív inflációs pályája valósulhat meg, amire szigorítással kell majd reagálni a jegybanknak.

Címlapkép: Getty Images