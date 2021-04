Koronavírus: megérkeztek a friss magyarországi szennyvízadatok

A 13. héten az elmúlt hetek magas szinten stagnáló eredményei után a szennyvízminták átlagos koronavírus koncentrációja országosan enyhén csökkent. Az egyes minták eredményei stagnálnak vagy enyhén csökkennek.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Az enyhén csökkenő tendencia ellenére a fertőzöttek száma továbbra is magas, ezért a továbbra is fontos a járványügyi szabályok betartása. A szennyvízben továbbra is a brit vírusvariáns dominál.

(NNK)

Címlapkép: Annette Riedl/picture alliance via Getty Images