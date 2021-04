Boldogkői: szeptemberig nem kellene kinyitni az iskolákat Magyarországon

Boldogkői Zsolt molekuláris biológus véleménye szerint a járványhelyzet miatt nem szabadba még visszaállni a tantermi oktatásra. Úgy véli, a legjobb megoldás az lenne, ha csak szeptemberben nyitnák meg az iskolákat, az új tanévre.

Veszélyesnek tartja az iskolák április 19-ei nyitását Boldogkői Zsolt, molekuláris biológus, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára. Az RTL Klub Híradójának adott interjújában Boldogkői azt kérte a döntéshozóktól, hogy gondolják át az iskolák nyitásának tervét.

Boldogkői a súlyos járványhelyzet miatt azt mondta, hogy legalább további 3-4 hét türelmet kell még kérni a lakosságtól, addig nem kellene kinyitni az iskolákat. „Legalább ennyi ideig, de valószínűleg a szeptemberi iskolakezdésig” az lenne a jó megoldás, ha nem nyitnának újra az iskolák – fogalmazott Boldogkői.

Boldogkői korábban azt mondta, hogy ne nyissuk meg az iskolákat áprilisban, mert:

a gyerekeket még nem lehet oltani,

a tanárok oltása nem fog elegendő immunitást produkálni addigra,

a brit variáns veszélyes a kicsikre,

ráadásul ők haza fogják vinni a vírust a családba.

A Portfolio megírta, hogy a brit variáns nemcsak a felnőttekre illetve a fiatal felnőttekre, hanem a gyerekekre is veszélyes. „A koronavírus brit változata a gyermekekre is veszélyesebb, mint a korábbiak” – mondta Michael Osterholm, a Minnesotai Egyetem Fertőző Betegségek Kutatási Központjának igazgatója a napokban. Kifejtette, hogy a vírus korábbi változatainál nem tapasztalták azt, hogy a legfiatalabbak is megfertőződnének, ahogyan azt sem, hogy súlyosan megbetegítené őket a vírus. Ezen kívül nem fertőzték tovább a társaikat sem. A brit mutáció azonban képes erre, amely nagyon könnyen megfertőzi a gyerekeket. Osterholm szerint a brit mutáció 50-100 százalékkal fertőzőbb, mint a korábbi változatok, és sokkal nagyobb arányban okoz súlyos megbetegedést.

Éppen az az a tulajdonsága a brit mutációnak, ami miatt az iskolák sem igazán tudtak ellene védekezni, hiszen ameddig azonosítják a fertőzötteket, addigra már az iskolákban jó eséllyel elterjed a fertőzés. Ahogy február-márciusban – vagyis az iskolák zárása előtt –, úgy most is a brit variáns terjed Magyarországon. Az iskolák egyrészt tehát egy olyan gócponttá válhatnak, ahol a vírus brit variánsa gyorsan terjedhet, másrészt veszélyesebb a gyerekekre. „Kétszer-háromszor annyi gyerek van kórházban, mint a járvány korábbi szakaszaiban” - mondta az Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója az ATV-nek. Az orvos azt is közölte, hogy a szövődmények miatt gyerekek is gépi lélegeztetésre szorulnak, de eddig mindenkit sikerült megmenteni.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a napokban azt mondta, hogy a koronavírus jelenleg a "fiatalok között is arat". Müller ma azt mondta, hogy sokan várnak a védőoltásra, akik még esendőek a betegséggel szemben.

Címlapkép: Getty Images