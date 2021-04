A középfok is lehet felsőfok

Vajon a középfokú szakmai képzésnek nem éppen az a feladata, hogy a munkaerőpiac igényeinek megfelelő, „kész” szakembereket képezzen? A kérdés természetesen költői, azonban nem csoda, ha felmerül, hiszen a modern technológia kihívásainak megfelelő munkavállalók képzése ma még gyerekcipőben jár. Pedig az Ipar 4.0 eszközeit ismerő, jó középfokú képzettséggel rendelkező munkavállaló is felvehetné a versenyt a felsőfokú végzettséggel.

Egyre fontosabbak az iskolák, amelyek azokat a fiatalokat képzik, akik gyárakban, gyártósorok mellett állnak munkába. Az „automatizált gépsor” ugyanis nem azt jelenti, hogy mellette nem dolgozik senki. A modern eszközöket sokszor felügyelni, irányítani kell, és ha leállnak, újra kell őket indítani. Mindehhez képzett szakemberekre van szükség, de a rájuk bízott feladatok nagy részét középfokú végzettséggel is el lehet végezni. Az ilyen feladatokra készülő fiataloknak mindenképpen olyan körülmények között kell tanulniuk, ahol lehetőségük nyílik találkozni a modern technológia eszközeivel, ahol fel tudnak készülni azokra a kihívásokra, amelyekkel munkájuk során szembesülnek.

Tenni akaró oktatókból az iskolákban jellemzően nincs hiány, a képzésben a szűk keresztmetszetet a szakmai ismeretek elsajátításához szükséges eszközpark jelenti. Ezek a berendezések ugyanis viszonylag gyorsan változnak, nagy értékűek, ráadásul komoly költségekkel jár a felszerelésük és az üzemben tartásuk is. Ezt saját tapasztalatból tudjuk. Képzett és lelkes munkavállalókat viszont csak akkor fogunk kapni, ha az iskolában nemcsak a tankönyvből tanulnak a diákok.

Egy békéscsabai technikumban kialakított oktatótermünk modern automatizálási/hajtási eszközökkel rendelkezik, amelyeket a tanulók testközelből megismerhetnek, kipróbálhatnak, tesztelhetnek. Ég és föld a különbség ahhoz képest, amikor a labor felszerelése csupán néhány számítógépből állt! Az immár „kézzelfogható” technológia ismerete nélkülözhetetlen azoknak a diákoknak, akik néhány év múlva – mondjuk – egy autóipari konszernnél helyezkednek el, hiszen ott pontosan ezekkel a megoldásokkal fognak találkozni.

Néhány tanterem felszerelése természetesen nem oldja meg a problémát. Számos olyan cég van, amelynél komoly képzésekre kell irányítani a frissen felvett dolgozókat, hogy tudásuk elérje azt a szintet, amely ahhoz szükséges, hogy valóban munkába állhassanak. Nem csoda, ha sok cégvezetőben merül fel a kérdés:

A kérdés természetesen költői, a válasz egyértelmű igen. Ahhoz azonban, hogy az elmélet jó gyakorlattá váljon, nagyszabású programokra van szükség, amelyek keretében országszerte megvalósulhat az Ipar 4.0 igényei szerinti minőségi szakmai oktatás. Nem csupán demonstrációs eszközök beszerzéséről van szó, de például az ezek működtetéséhez szükséges, megfelelő infrastruktúra biztosításáról is, hiszen a termek többsége elavult, a padlótól a falakon – és a bennük futó vezetékeken – át a mennyezetig felújításra szorulnak.

Komplett programok szükségesek tehát, amelyeknek része az oktatók felkészítése is, amiben a cégek szintén tudnak segíteni.

Az új, modern laborok által nyújtott ismereteknek aztán a tanmenetekbe is be kell kerülniük, hogy ne csupán alkalomszerűen találkozzanak velük a tanulók, de valóban a képzés szerves részévé váljanak.

A cégek szerepe nem merül ki abban, hogy „szállítják a technikát” – koncepciót egyaránt adnak, hiszen ismerik a piaci igényeket, a legjobb gyakorlatokat és rendelkeznek a legmodernebb eszközökkel. Komoly segítséget jelentenek annak eldöntésekor, hogy mit és hogyan érdemes oktatni, hogy a megszerzett ismereteknek a fiatalok valóban hasznukat vegyék. Sok vállalat a finanszírozásból is kivenné a részét, az összes költséget azonban nem tudják magukra vállalni.

Manapság annyit beszélünk az Ipar 4.0 által támasztott igényekről, mint az informatika esetében hallottunk arról, hogy „mindenkinek programozóvá kell válnia”. Az Ipar 4.0-val kapcsolatban a legfontosabb az, hogy működtetni, üzemeltetni kell, érteni kell az előnyeit, tudni kell, hogy mely területeken használható. A hagyományos oktatási rendszerben ezt a tudást az egyetemen sajátítják el a jövő mérnökei – nagy kérdés azonban, hogy valóban rájuk van-e szükség a gyártósorok mellett, hogy meg tudjuk-e őket fizetni ilyen munkakörökben is. Ezekben a pozíciókban ugyanis nincs feltétlenül szükség mérnökökre. Elegendően széles körű tudást már a középiskolában is elsajátíthatnak a diákok, amelyet a gyakorlatban, a helyszínen tovább lehet fejleszteni olyan szintre, hogy – a maguk szűkebb szakmai területén – felveszik a versenyt az egyetemet végzett mérnökökkel, és olyan távlatok nyílnak ki előttük, amelyek korábban nemigen voltak jellemzőek.

Ez a fajta, „papíron középfokú, a gyakorlatban felsőfokú” szaktudás nem csupán a munkavállalók előtt nyit új lehetőségeket, de nagyon értékes a munkaadók számára egyaránt.

Minél automatizáltabb ugyanis egy gépsor, annál kevesebb a rutinfeladat, a karbantartáshoz, a hibaelhárításhoz viszont gyorsan kell dönteni, pillanatok alatt be kell avatkozni, olyan tudásra van tehát szükség, amelyet korábban csak az egyetemeken lehetett elsajátítani.

Gyakran halljuk, milyen fontosak a jól képzett kékgallérosok. Valóban: ahhoz, hogy az országban meglegyen a sokat emlegetett „gyártó háttér”, minél több jó szakemberre van szükség. Hosszú távon csak részben várható el a világcégektől, amikor ideköltöztetik az üzemeiket és felveszik a fiatalokat, hogy szervezzék meg és költsenek a képzésükre. Amikor a beruházási döntések egyik napról a másikra születnek, akkor a helyben azonnal elérhető és színvonalas oktatás elengedhetetlen.

Ezen kihívásokra érdemes felkészülni. A tudás alapú társadalom azt jelenti, hogy széleskörben szükség van jól képzett középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkező utánpótlásra, szakemberekre. Az Ipar 4.0 korában kulcsfontosságú, hogy legyen elég szakember azokra a feladatokra is, amelyekhez már a középfokú végzettség is megfelelő háttértudást biztosít.

