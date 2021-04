Itt a friss inflációs adat: beindult az áremelkedés Magyarországon

Márciusban 3,7%-kal nőttek a fogyasztói árak Magyarországon a KSH friss közlése szerint, ami nagyjából megfelel a Portfolio-nak nyilatkozó elemzők várakozásával (ők 3,8%-os emelkedésre számítottak). A februári 3,1%-os emelkedés után tehát látványosan gyorsult az infláció márciusban, de áprilisban és májusban további gyorsulásra számíthatunk.

A márciusi 3,7%-os emelkedés nem számít meglepetésnek, a Portfolio-nak nyilatkozó közgazdászok 3,8%-os inflációra számítottak. Az áremelkedés üteme látványosan gyorsul: februárban 3,1%-kal, januárban 2,7%-kal nőtt a fogyasztói árindex. Az infláció viszont még márciusban is a jegybanki toleranciasávon (3 +-1%) belül maradt.

A maginflációs mutató 4% alatt volt, az alapfolyamatokat megragadni igyekvő (így a gyorsan változó árú termékeket nem tartalmazó) index 3,9%-ra csökkent az előző havi 4,1%-ról. A maginfláció tehát minimális mértékben esett, és a jegybanki toleranciasáv tetején maradt.

Lassult az élelmiszerek áremelkedése

Az élelmiszerek ára márciusban 2,7%-kal nőtt a februári 3,4%-os emelkedés után, azaz itt az árak emelkedésének lassulását látjuk. Az előző hónaphoz képest 0,4%-kal lettek drágábbak az élelmiszerek. Az élelmiszereken belül az étolajé 21,3, a liszté 8,2, a cukoré 7,6, a rizsé 6,8, a munkahelyi étkezésé 6,6, a tojásé 6,4%-kal emelkedett. A sertéshús ára 7,8, a sajté 1,9%-kal csökkent.

A szeszes italok és a dohányáruk emelkedése gyorsult, az előző havi 9,9% után márciusban 10,3% volt az áremelkedés ebben a termékkategóriában, az előző hónaphoz képest 1,3%-os volt az áremelkedés. Egyedül a dohányáruk 17,5%-kal drágultak egy év alatt. Az új személygépkocsik 11,4, a szobabútorok 5,4%-kal kerültek többe.

A ruházkodási termékek ára február után márciusban is csökkentek az előző év azonos időszakához képest, ezúttal 1,8%-kal. Februárban meglepő volt a tartós fogyasztási cikkek 3,8%-os áremelkedése, márciusban is 3,6%-os áremelkedést látunk ebben a kategóriában. Különösen nagyot drágultak az üzemanyagok, amiért 17,7%-kal többet kell fizetnünk, mint egy éve

Az igazi árrobbanás csak most jön

Az infláció tavaszi megugrása borítékolható, a márciusi áremelkedés nem is számít meglepően magasnak. A következő két hónapban az alacsony bázis miatt még jelentősebb lehet az áremelkedés, a Portfolio-nak nyilatkozó közgazdászok szerint akár 5% környékére is ugorhat a fogyasztói árindex. Az igazi kérdés azonban az, hogy a tavaszi bázishatás miatti megugrás után az újranyitás mekkora inflációt hoz.

Sokan számítanak arra, hogy globálisan elindul egy sokkal erősebb áremelkedés az elhalasztott kereslet és a hosszabb-rövidebb kínálati fennakadások miatt, ez pedig Magyarországon is éreztetné a hatását. Emellett a magyar újranyitásnak is lenne árfelhajtó hatása, így a május utáni magas infláció sem számítana meglepetésnek, de ezzel kapcsolatban egyelőre teljes a bizonytalanság. A forint árfolyamának ingadozása és a tartósan magas infláció viszont lépésre késztetheti az MNB-t is. A jegybank már jelzést is küldött a piacnak, március végén egyik fő kockázatként emelték ki friss inflációs jelentésükben, a kamatdöntő ülés utáni sajtótájékoztatón pedig kijelentették, készek lépni, ha az áremelkedés tartós és jelentős marad tavasz után.

