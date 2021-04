Nem rohannának az éttermek a nyitással, inkább segítenének az egészségügyön

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Korábban a minél előbbi nyitást és az általa javuló pénzügyi helyzetet szorgalmazta számos étteremvezető, de Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke most ettől jelentősen eltérő üzeneteket fogalmazott meg a Magyar Nemzetnek nyilatkozva. Ennek lényege az, hogy most inkább várnak türelemmel még néhány hetet a nyitással azért, hogy ne rontsák a járványhelyzetet és így ne fokozzák újra az egészségügy egyébként is nagy terhelését, hanem inkább főzéssel és ételek kiszállításával próbálnak segíteni a kórházaknak. Kovács László egyúttal felvetett egy ágazati különadó ötletet is, hogy a válság mellett jól teljesítő területekről beszedett többlet pénzből lehessen segíteni a nehéz helyzetbe kerülőkön.