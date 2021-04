Operatív törzs: a tavalyihoz hasonló szabályokkal érettségizhetnek a diákok

Magyarországon jövő héttől 6 féle oltónyag válik elérhetővé, nem szabad közöttük különbséget tenni, mert mindegyik megvéd a vírustól - mondta Galgóczi Ágnes, utalva a Johnson&Johnson egydózisú vakcinájának érkezésére. A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője hozzátette, hogy a beoltottak részéről is fontos az elővigyázatosság, mert a védettség nem azonnal alakul ki. Galgóczi azt is elmondta, hogy eddig 4 millió ember regisztrált az oltásra, a többieket is regisztrációra buzdította.