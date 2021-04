Újabb szigorítások jöhetnek Oroszországban

Újabb járványügyi intézkedések bevezetését sürgette a májusi ünnepek előtt Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök egy, a Covid-19 elleni vakcinagyártásról tartott pénteki moszkvai tanácskozáson.

"Az elmúlt héten Európa 30 országában és más államokban emelkedett a megbetegedések hulláma, és természetesen pótlólagos intézkedésekre van szükségünk, hogy ne érkezzen el hozzánk is, főleg hogy közelednek a májusi ünnepek, amikor sokan szabadságra készülnek, egyebek között külföldre" - mondta a kormányfő. Misusztyin szerint csökkenteni kell annak kockázatát, hogy Oroszországban az új koronavírus agresszívabb és kevésbé kiismert változatait hurcolják be.

Az oroszok idén május első harmadában tartják majd az ortodox karácsonyt, a munka ünnepének és a nácizmus felett aratott győzelem évfordulójának megtartása mellett. Az orosz turisták egészségének védelme is hangsúlyos téma volt Vlagyimir Putyin orosz és Tayyip Recep Erdogan török elnök pénteki telefonbeszélgetésének. A Kreml sajtószolgálata szerint Erdogan beszámolt a hazájába utazó külföldieknek a SARS-CoV-2 terjedése elleni megóvása érdekében tett óvintézkedésekről. A török elnök március közepén jelentette be, hogy Törökország kész orosz turistákat fogadni. Az orosz utazási irodák szövetsége (ATOR) korábban azt közölte, hogy már január-februárban is 176,4 ezer orosz fordult meg Törökországban, az orosz turizmus fő célországában. Ez mintegy negyedével alacsonyabb adat a tavalyinál. Ugyanakkor a török idegenforgalmi statisztikák szerint is oroszok állnak az első helyen a külföldi turisták között a maguk 16,8 százalékos részarányával.

Vlagyimir Zsirinovszkij, a parlamenti ellenzékhez tartozó, elnevezésében liberális-demokrata, valójában nacionalista-konzervatív párt vezetője pénteken az Oroszország és a Törökország közötti légiközlekedés leállítására szólította fel a kormányt a török megbetegedési statisztikák romlása miatt. Orosz egészségügyi szakemberek szerint egyébként a behurcolt fertőzések túlnyomó többsége török eredetű.

Az Interfax hírügynökség értesülése szerint Moszkvában a török járványhelyzet miatt fontolóra vették a két ország közötti légiforgalom korlátozását.

A török egészségügyi tárca csütörtöki összesítése szerint az országban több, mint 55 ezer esetet diagnosztizáltak. Ezzel szemben az orosz operatív törzs által pénteken közzétett hivatalos adatok szerint Oroszországban az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon "csak" 9150-nel 4 623 984-re emelkedett.

A napi növekmény 0,2 százalék, az új esetek 13,1 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 273 037-re csökkent, a halálos áldozatoké 402-vel 102 247-re, a felépülteké pedig 9662-vel 4 623 984-re emelkedett.

Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 123 millió, az elmúlt napokban pedig mintegy 340 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 499 414 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy a Szputnyik V körül Szlovákiában kialakult helyzet nem fogja aláásni az orosz vakcina iránti bizalmat az Európai Unióban. A szóvivő szerint szlovák oldalon "kevéssé érthető történet" bontakozott ki egy laboratórium körül miközben, az orosz oltóanyag hatékonyságát és minőségét a nagy adatmennyiség és feldolgozása (big data) is bizonyította. A vakcina miatt kialakult szlovákiai belpolitikai bonyodalmakat nem kívánta kommentálni.

"Ha a vakcina nem kell Szlovákiának, annak sok más olyan ország fog örülni, amelynek érvényes igénye van rá. Ahogy mondani szokás, más országoknak több jut" - hangoztatta.

Az orosz oltóanyagokat menedzselő Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) csütörtökön szerződésszegéssel vádolta meg Szlovákiát és közölte, hogy Pozsonynak vissza kell szolgáltatnia a számára leszállított Szputnyik V vakcinát. Korábban a szlovák illetékes szakhatóság kifogásolta, hogy az Oroszországból érkezett vakcina szerinte nem egyezik meg azokkal a mintákkal, amelyeket az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vizsgál, és amelyeket a The Lancet szakfolyóirat is tanulmányozott. Ezt az állítást a RFPI hazugságnak minősítette. Misusztyin kormányfő bejelentette, hogy a Szputnyik V alkalmazását immár 60 országban engedélyezték.

Címlapkép: Getty Images