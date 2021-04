Koronavírus: megérkeztek a friss, szombati magyar számok

A friss jelentés szerint 8053 az új koronavírus-fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 713 868 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 245 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 23 211 főre emelkedett. 10 921 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 344-en vannak lélegeztetőgépen. A friss fertőzéses adat a legmagasabb az elmúlt egy héten, igaz, ebben a négynapos húsvéti hosszú hétvége alacsony tesztelési kapacitásai is közrejátszanak. A járvány ezzel együtt lassuló pályán van, ám a lassulás mértékét illetően csak a következő napokban tisztul majd a kép.

A 8053 új fertőzöttnél magasabb napi jelentést az elmúlt egy hétben nem láttunk. Ugyanakkor épp egy héttel ezelőtt 8637 regisztrált új eset volt, ahhoz képest továbbra is csökkenést látunk, és emiatt a hétnapos mozgóátlagból kirajzolódó lassuló trend sem tört meg.

Ugyanakkor a következő napon számíthatunk arra, hogy trend elakad egy tiszta technikai hatás miatt: ahogy a hétnapos átlagból kiesnek a húsvéti napok, a több teszt több új esetet fog jelenteni. Emiatt az szinte biztos, hogy a járvány visszaszorulása nem ilyen gyors, mint ahogyan azt a fenti járványgörbe lekonyulásából láthatjuk. Hogy pontosan mennyire jellemző a vírus lassabb terjedése, néhány nap múlva fogjuk megtudni, amikor több egymást követő "tiszta" nap jelentéseit láthatjuk.

Jó hír, hogy a súlyos esetek száma is csökkenést mutat, ez megerősíti, hogy a járvány azért enyhül, illetve önmagában az is kedvező, hogy az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomás csökkenni tud. Tegnapról mára 422-vel kevesebb embert ápolnak kórházban, három nap alatt közel 1300-zal csökkent az állomány. Visszaesett a lélegeztetőgépen lévők száma is, egy nap alatt 20 fővel, egy hét alatt 93-mal.

Sajnos a kedvező tendencia egyelőre még nem érte el az elhunytak számának alakulását. 250 körül stagnál a koronavírus áldozatainak napi átlagos száma, a mai adat is e körül van. Az emelkedő tendencia viszont itt is megtört, amennyiben a javuló járványhelyzet kitart, lassan itt is enyhülést láthatunk majd.

A mai viszonylag magas számok ugyanakkor továbbra is azt jelzik, hogy a javuló járványhelyzet igen törékeny. Hamarosan megjelennek a húsvéti mozgások, illetve a boltnyitás hatásai a számokban. Ezektől nem várható nagy fordulat, de vélhetően azért összességében inkább fékezik, mintsem támogatják a csökkenő trendet. A kockázat, hogy a vírus tartósan és széles körben jelen marad a társadalomban továbbra is igen magas.

Ezt mutatja, hogy az elmúlt 24 órában az elvégzett tesztek 22%-a volt pozitív, vagyis a felderítési hatékonyság annak ellenére gyenge, hogy több mint 36 ezer teszt készült el. A pozitivitási ráta ugyan csökkenő trendben van, de még mindig magas, és az elmúlt két napon felfelé mozdult el.

Az utóbbi egy hétben a népeségarányos adatok szerint Veszprém megyében terjed leginkább a járvány, leelőzve a harmadik hullám elején legmagasabb számokat produkáló Somogy és Nógrád megyét. Általánosságban a Dunántúlon erősebb a vírus jelenléte. Említésre méltó, hogy a legkedvezőbb helyzetű térségek közé sorolódik most már be Budapest és Komárom-Esztergom megye, pedig ezekről a helyekről nemrég még magas számok érkeztek.

Az elmúlt napon közel 72 ezer ember kapta meg az első oltását, 45 ezer pedig a másodikat. Mondhatjuk, hogy a korábbi 50 ezer körüli napi tempó most már tartósan 70 ezer fölé gyorsult. A magyar lakosság 28%-a van beoltva az első vakcinával, de mivel a védettség csak később alakul ki, ezért az oltás révén megszerzett immunitás ennél még jóval alacsonyabb arányú. A második oltást az emberek 12%-a kapta meg.

