Színt vallott a kormány az AstraZenecával kapcsolatban

A WHO és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) állásfoglalása szerint nem lehet oki összefüggés az AstraZeneca-vakcina és vérrögképződés között. Ennek ellenére feltehetően a tömeglélektan szélsőséges megnyilvánulása miatt néhány országban átmeneti jelleggel bizonyos korcsoportokra korlátozásokat vezettek be - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Életközelben c. videósorozatban adott interjújában. Kásler szavai különösen érdekesek, ugyanis az EMA friss közlése szerint "lehetséges" a kapcsolat a vérrögök és a vakcina beadása között.