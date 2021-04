Veszprém megyében rekordra gyorsult a járvány és 9 másik megyénkben is magas fertőzéses számokat közöltek

A szombatra közölt több mint 8 ezer új igazolt koronavírus-fertőzött mögött egészen érdekes tendenciák húzódnak meg, mert a megyei grafikonjainkat frissítve arra lettünk figyelmesek, hogy Veszprém megyében minden eddiginél magasabbra ugrott az új fertőzöttek száma. Négy másik megyénkben is rekordközeli értéket jelent a szombatra közölt adat és további öt megyénkben sincs messze tőle, így ezekre a megyéinkre is figyelni kell még, hogy valóban az enyhülés felé halad-e a járvány a húsvéti ünnepek után.

Egészen érdekes a Veszprém megyei járványgörbe, mert azt mutatja, hogy a húsvéti ünnep környékén (kevesebb tesztszám mellett) más megyékhez hasonlóan esett az új igazolt fertőzöttek esetszáma, majd újra emelkedett, és aztán a mai adatközléssel kilőtt és új csúcsra ért 505 fővel. Ezzel a 7 napos mozgóátlag csökkenése, ami a járvány trendjét jelzi, megtorpant, így mindenképpen figyelnünk kell a következő napok adatait is, hogy valóban az enyhülés felé halad-e a járvány ebben a megyében.

A friss Veszprém megyei adat annyira kedvezőtlen, hogy az elmúlt 7 nap összesített, lakosságarányos fertőzési számát is megugrasztotta és a 483 fős 100 ezer főre vetített értékkel az összes megye élére került Veszprém.

Csaknem új csúcsra ugrott a szombati Baranya megyei fertőzötti adat is (355 fő), és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a fenti megyei lakosságarányos fertőzöttségi térképen Baranyánál is magas lakosságarányos adat látható (431 fő). Azt azért hozzá kell tenni, hogy a 7 napos mozgóátlag még határozottan lefelé tart Baranyában is, tehát a jelek szerint gyengülőben van a járvány és az a nagy kérdés, hogy ez így marad-e.

Szintén rekordközelbe ugrott Vas megyében is a szombatra közölt új fertőzötti esetszám (325 fő) és emiatt a 100 ezer főre eső fertőzöttség (439 fő) a megyében most a második legmagasabb Veszprém után. A megyei fertőzési trend itt is lefelé tart, igaz a friss adat miatt a 7 napos mozgóátlag csökkenése megtorpant.

Szintén rekordközelbe ugrott Jász-Nagykun-Szolnok megyében is a szombatra közölt új fertőzötti esetszám (330 fő), de közben az utóbbi 7 nap adata lakosságarányosan még nem mutat kiemelkedő fertőzöttséget (325 fő) a többi megyéhez képest. A 7 napos mozgóátlagot itt is megtorpanásra késztette a friss adat.

Az eddigi rekordtól csak 22%-ra elmaradó új fertőzéses esetszámot közöltek szombatra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is (516 fő), de ez a megye sem tartozik egyelőre lakosságarányosan a leginkább fertőzöttek közé.

A fentiek mellett figyelni kell még öt másik megyénk járványgörbéjére is, mert azokban is az eddigi csúcstól csak rendre 26%-kal, 28%-kal, 29%-kal és 30-30%-kal elmaradó új fertőzéses esetszámokat közöltek. Ezek tehát rendre Tolna megye (222 fő új fertőzött), Hajdú-Bihar (466 fő), Heves (264 fő), Bács-Kiskun (480 fő) és Zala megyék (176 fő). A friss fertőzöttségi adatok mind az öt megyében megtorpanásra késztették az egyébként csökkenőben lévő 7 napos mozgóátlagot is.

