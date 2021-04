Zacher Gábor szerint Magyarországon is volt példa a Bergamo-dilemmára

Zacher Gábor szerint egy-két esetben a Hatvani kórházban, ahol ő dolgozik, volt példa a Bergamo-dilemmára, vagyis arra, hogy az orvosnak a kapacitások hiánya miatt döntenie kellett, kit ment meg. Zacher szerint egyébként a járvány lassulásával némileg enyhült a nyomás a kórházakon.

"Nem azt mondom, hogy rendszeresen előfordul, de volt olyan nálunk is egy-egy alkalommal, ahol én dolgozom Hatvanban, de más intézményekből hallottam kollégáimmal beszélve, hogy bizonyos kor fölött, ha nincsen szabad lélegeztetőgép vagy mondjuk több olyan beteg van, aki gépre kerülne – akkor azt mondjuk, ki az, akinek jobb esélye van.” - mondta Zacher Gábor orvos-toxikológus a Szabad Európa Szelfi c. podcastjában, amelyet a Telex szemlézett.

A Bergamo-dilemma aazt jelenti, hogy az orvosoknak a kapacitások korlátja miatt döntenie kell a betegek között, hogy kit tud ellátni, és kit nem. Azért kapta ezt a nevet, mert a bergamói kórház volt az első Európában, ahol az orvosoknak választaniuk kellett a betegek között.

A Magyar Orvosi Kamara a harmadik hullám során Magyarországon is kiadott egy protokollt, amely hasonló esetekre vonatkozik, erről korábban a Portfolio is írt. Zacher erről is beszélt a podcastben.

Elmondta továbbá, hogy az ő kórházukban 120 ágyat biztosítanak a koronavírusos betegek számára, de ezek most már nincsenek száz százalékon a járvány lassulása miatt. Az egészségügyi dolgozók viszont továbbra is nagyon túlterheltek, fáradtak, ami negatívan hathat a teljesítményre, és nem tett jót nekik az új egészségügyi jogviszony március elsejei hatályba lépése sem - mondta.

Elmondta továbbá, hogy szerinte felelőtlen ígéret volt Orbán Viktortól, amikor azt mondta, hogy mindenkit meggyógyítanak, hiszen ő sem tudja ezt ígérni annak, akit ő maga lélegeztetőgépre tesz.

