Az országos kórházi főigazgató-helyettes elárulta, hogy voltak olyan kórházi esetek, amikor az orvosnak döntenie kellett, melyik súlyos beteg életét mentik meg

A lélegeztetőgépre került betegek 80%-ának az életét nem tudják megmenteni - árulta el a HírTV műsorában Takács Péter, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese. Arról is beszélt, hogy bár nem általános jelleggel, de előfordultak olyan esetek a magyar kórházakban, hogy az orvosoknak dönteniük kellett melyik koronavírus-fertőzött beteg életét mentik meg és melyikét nem.

A főigazgató-helyettes reagált Zacher Gábor azon felvetésére is, miszerint egy-két esetben a Hatvani kórházban, ahol ő dolgozik, volt példa a Bergamo-dilemmára, vagyis arra, hogy az orvosnak a kapacitások hiánya miatt döntenie kellett, kit ment meg.

Takács Péter a HírTV műsorában arra a kérdésre, hogy mennyire általános, hogy dönteni kell az orvosoknak, hogy a koronavírus-fertőzöttek közül kit ment meg és kit nem, úgy felelt

ez az eset egyáltalán nem általános, sőt meglehetősen ritka.

Ezzel a válaszával ugyanakkor Takács Péter elismerte, hogy voltak olyan esetek a harmadik járványhullám csúcsán, a kórházak rendkívüli terhelése közepette, amikor választani kellett emberéletek között. Érdemes itt felidézni Gulyás Gergely egy hónappal ezelőtti nyilatkozatát, amikor a tárcavezető azt mondta, hogy hazugság, hogy rangsorolni kell a betegeket, vannak szabad ágyak, van ágykapacitás, nem igaz az, amit az orvosi kamara állít.

Takács Péter arról is beszélt, hogy a megyei kórházak vezetőitől azt kérték, hogy úgy szervezzék át az ellátást, hogy folyamatosan biztosítsák a kapacitásbővítéseket. Ezt egyrészt a kórházon belül meg kell tenniük. Ennek nem az ágyfelszabadítás a lényege, hanem, hogy szakembert tudjanak felszabadítani a Covid-osztályon fekvő betegek számára. Ugyanez figyelhető meg az intézmények közötti átcsoportosításokban.

Azt is elárulta a műsorban, hogy az intenzív osztályokon enyhült egy kicsit a terhelés. A járványhullám csúcsán egyszerre 1500 körüli beteg szorult gépi lélegeztetésre, és a megyei kórházigazgatók jelzése alapján valahol 3000 lélegeztetőgéppel felszerelt ágy áll rendelkezésre összesen. Ez az elméleti felső kapacitás tájékoztatása szerint, amikor szakembergárdával is el tudják látni a Covid-osztályokat.

Amikor egy belgyógyászati Covid-osztály telítettsége eléri a 80%-os szintet, akkor a mentőszolgálatot arra kérik, hogy ne abba az intézménybe szállítsák az akut betegeket, hanem másikba - részletezte. Erre azért van szükség, mert ha a belgyógyászati Covid-ágyakon fekvő betegek állapota is gyorsan romolhat, félő, hogy ha például egyszerre 4-5 embernek romlik az állapota a belgyógyászati osztályon, akkor mondjuk az intenzív Covid-osztályon nem lesz kapacitás. De ezt elkerülendő, folyamatosan monitorozzuk a kihasználtságot, a kórházak kétóránként jelentik a kapacitásaikat.

A covid-osztályokon az intubált, lélegeztetett betegek több mint 80%-ának az életét nem tudják megmenteni az orvosok

- reagált arra a felvetésre, hogy a Magyar Orvosi Kamara szerint a gépi lélegeztetettek 95%-ának az életét nem tudják megmenteni. Ezt a számot Takács Péter személy szerint túlzásnak tartja.

Egy normál intenzív osztályon 20-25% - egy magas szintű terápiás ellátás esetén - a halálozási arány. Most a koronavírus esetén ez az arány 80% felett van. Ez egy nagyon alattomos betegség, ezért is fontos az, hogy elkerülhető legyen ez az állapot. Ezért érhetők el a járóbeteg-ellátásban az antivirális szerek, és az új lélegeztetési technikák is azt a célt szolgálják, hogy elkerüljék a betegek az intubált lélegeztetést - magyarázta a szakember. Nem a lélegeztetés a rossz, hanem az állapot annyira súlyos, ami idáig vezet - tette hozzá.

A magasabb halálozás a betegség jellegéből fakad - vélekedett a szakember.

Arra a felvetésre, hogy a 3 millió beoltott után a kórházban végre fellélegezhetnek az ott dolgozók, Takács Péter úgy reagált: korántsem, a beoltásokról azt kell ugyanis tudni, hogy a legtöbben az első adag vakcinát kapták meg. "Ez egy bizonyos védettséget nyújt, de nagyon kérünk mindenkit, hogy amíg a két vakcinát meg nem kapta, ugyanolyan szigorúan tartsa be a járványügyi szabályokat, mert részleges védettségük nekik ugyan van, de van még 7 millió másik ember, akiket nem oltottunk be, ezért rájuk ugyanolyan felelősségteljesen kell vigyáznunk" - fejtette ki Takács Péter, aki a beszélgetés végén megjegyezte:

abban bízunk mi is, hogy a gyors felfutás után egy gyors lecsapás jön a harmadik hullámban.

Oroszi Beatrix epidemiológus nem éppen erre tett utalást a ma megjelent interjújában:

Címlapkép: Védőfelszerelést viselő orvosok a fővárosi Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályán 2021. április 9-én. Forrás: MTI/Balogh Zoltán