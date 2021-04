A franciák csak 55 év felett adják be a Janssent, bírálja a lengyel egyház a J&J és az AstraZeneca készítményét

A Johnson & Johnson koronavírus elleni vakcináját Franciaországban ugyanolyan feltételek mellett fogják forgalmazni és alkalmazni, mint jelenleg az AstraZeneca oltóanyagát, azaz csak a legalább 55 évesek kaphatják - jelentette be szerdán a kormányszóvivő. Közben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) azt közölte, hogy folytatja a J & J koronavírus elleni vakcinája és a nagyon ritka vérrögképződéses esetek közötti esetleges összefüggés pénteken megkezdett vizsgálatát, és jövő héten fog „ítéletet mondani”, de azt már most hangsúlyozta, hogy az eddigi eredmények azonban azt mutatják, hogy az oltóanyag előnyei felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait. Szerdán a lengyel püspöki kar kötelékében működő bioetikai szakértői csoport azt az álláspontját ismertette, hogy erkölcsileg kifogásolhatók az AstraZeneca és a Johnson&Johnson cégek koronavírus elleni vakcinái, mert gyártásuk során az abortált magzatok sejtvonalait használták fel.

Francia oltási stratégia

Gabriel Attal francia kormányszóvivő a kormányülést követően megerősítette, hogy megérkezett Franciaországba a Johnson & Johnson csoporthoz tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagának első szállítmánya, mintegy 200 ezer adaggal, és jelenleg folyik a szétosztása a háziorvosoknak, az oltópontként is működő rendelőintézetnek és a gyógyszertáraknak. A vakcina alkalmazása az előzetes terveknek megfelelően hétfőn megkezdődik.

Természetesen ugyanolyan feltételek mellett forgalmazzuk és alkalmazzuk, mint az AstraZeneca-vakcinát, azaz a legalább 55 évesek kaphatják

- mondta a kormányszóvivő. Hozzátette, hogy a francia hatóságok továbbra is bizalmat szavaznak a brit-svéd oltóanyagnak.

"Az oltóanyag nagyon jó eredményeket mutat, hatásos védelmet nyújt a (fertőzés) súlyos formáival szemben" - hangsúlyozta a kormányszóvivő már akkor, amikor Dániában - az Európai Unió országai közül elsőként - leállították az oltást az AstraZeneca gyógyszergyár vakcinájával.

Az életkori korlátozást a francia kormány korábban azzal indokolta, hogy a vérrögképződési problémák, amelyek miatt az oltást több európai ország korábban rövid időre felfüggesztette, kizárólag 55 évnél fiatalabbaknál jelentkeztek.

A kormányszóvivő emlékeztetett arra, hogy az újonnan diagnosztizált fertőzések és a koronavírus okozta Coovid-19 betegséggel kezeltek napi esetszáma még mindig nagyon magas, és a kórházakban ápoltak számát illetően a tetőzést még nem érte el Franciaország.

Az egészségügyi tárca tájékoztatása szerint kedden több mint 39 ezer új esetet tártak fel, míg az elmúlt héten a napi esetszámok meghaladták a 40 ezret.

A harmadik hullám még nincs mögöttünk, a biztató jelek ellenére a kórházi tetőzést még nem értük el

- fogalmazott Gabriel Attal, aki szerint a kórházakra "még nehéz napok várnak".

A kormányszóvivő szerint "a járványhelyzet nagyon ellentmondásos. Jóllehet a jelek biztatóak, és azt mutatják, hogy a március 20-án először 16 megyében, majd tíz nappal ezelőtt az ország teljes területén bevezetett korlátozó intézkedések működnek, de még korai lenne azok teljes hatékonyságát megállapítani országos szinten".

A kormánytag megerősítette, hogy miután Franciaországban a járványban elhunytak száma a következő napokban eléri a 100 ezret, a közeljövőben nemzeti megemlékezést szervez tiszteletükre a kormány, de annak pontos dátumát még nem tudta megmondani.

A kórházakban csaknem 32 ezer fertőzöttet ápolnak, és az intenzív osztályok rendelkezésre álló 8 ezer ágyán csaknem 6 ezer súlyos beteg fekszik. Az ő számuk a hónap végéig még várhatóan emelkedik.

Franciaországban egy éve volt utoljára ilyen sok, súlyos állapotban lévő fertőzött. Az őszi hullám tetőzésekor alacsonyabb, 4900 volt a számuk.

Jövő héten mond véleményt Európai Gyógyszerügynökség

Európai Gyógyszerügynökség (EMA) folytatja a Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat koronavírus elleni vakcinája és a nagyon ritka vérrögképződéses esetek közötti esetleges összefüggés pénteken megkezdett vizsgálatát, az eddigi eredmények azonban azt mutatják, hogy az oltóanyag előnyei felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait - közölte az uniós gyógyszerügynökség szerdán.

Az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő amszterdami ügynökség pénteken kezdte meg a Jansen által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyaggal végzett beoltást követően jelentett nagyon ritka vérrögképződéses estek kivizsgálását, miután az Egyesült Államokban addig négy erre utaló esetet jelentetek.

Elmondták, a négy szokatlan véralvadással járó esetből egy a klinikai vizsgálat szakaszában, három pedig a vakcina beadását követően fordult elő az Egyesült Államokban. Az egyik eset halálos kimenetelű volt.

Mint emlékezettek, az amerikai egészségügyi hatóságok kedden a Johnson & Johnson koronavírus elleni, egydózisú vakcinája alkalmazásának felfüggesztését javasolták, miután hat embernél néhány nappal az oltás után ritka, vérrögképződéses rendellenességek léptek fel. Az Egyesült Államokban ez idáig több mint 6,8 millió adag Johnson & Johnson-vakcinát adtak be - tették hozzá.

Az EMA felgyorsítja a vakcina vizsgálati folyamatát, aminek eredményéről a jövő héten ad tájékoztatást - közölték. Az ügynökség emelet az EU-tagállamok rendelkezésére bocsátja mindazon tudományos elemzéseken alapuló információit, amelyek segíthetik a nemzeti oltási kampányok során meghozni kívánt döntéseket a vakcinák használatáról. Az uniós ügynökség illetékes kockázatértékelő bizottsága (PRAC) hamarosan tájékoztatást ad arról is, hogy szükség-e a vakcina termékinformációjának frissítése - közölték.

Az EMA közleményében kitért arra is, hogy továbbra is figyelemmel kíséri az AstraZeneca gyógyszergyártó és az Oxfordi Egyetem Vaxzevria névű oltóanyaga esetében jelentett vérrögképződéses eseteket, illetve felülvizsgálja a folyamatosan érkező oltási és járványügyi adatokat.

Emlékeztettek: az ügynökség illetékes kockázatértékelő bizottsága (PRAC) április 7-én kiadott véleményében azt javasolta, hogy az oltóanyag esetében a vérrögképződés esetleges veszélyét fel kell tüntetni a vakcina "nagyon ritka mellékhatásaként". A szakbizottság most azt vizsgálja, hogy frissíteni kell-e a Vaxzevria második adagjára vonatkozó ajánlásokat azok számára, akik már megkapták az első adagot - írták. Az EMA végezetül kiemelte: az AstraZeneca vakcinájának általános előnyei továbbra is meghaladják az esetleges kockázatokat.

Lengyel egyházi figyelmeztetés

Erkölcsileg kifogásolhatók az AstraZeneca és a Johnson&Johnson cégek koronavírus elleni vakcinái, mert gyártásuk során az abortált magzatok sejtvonalait használták fel - ismertette álláspontját szerdai sajtóértekezletén a lengyel püspöki kar kötelékében működő bioetikai szakértői csoport.

A lengyel püspöki konferencia székhelyén tartott tájékoztatón a Józef Wróbel lublini segédpüspök vezetése alatt dolgozó szakértők egyúttal leszögezték, hogy mindazonáltal

e két vakcina valamelyikével is beoltathatják magukat a hívek, ha nincs lehetőségük más oltóanyagot választani.

Az állásfoglalásban kifejtették: a "komolyabb erkölcsi aggályokat nem keltő", RNS technológián alapuló vakcináktól eltérően az AstraZeneca és a Johnson&Johnson oltóanyagának gyártása során az abortált magzatoktól nyert biológiai anyagon szaporított sejtvonalakat használták fel. "A sejteket a vakcina úgynevezett aktív összetevőjének, vagyis a virulenciát vesztett adenovírusnak a szaporítási folyamata során alkalmazzák" - magyarázták.

Ez a tény komoly erkölcsi ellenkezést vált ki, mivel adott esetben az abortált magzatoktól származó sejtek nélkülözhetetlen láncszemet képeznek a vakcinaelőállító technológiában

- szögezték le.

Andrzej Kochanski genetikus, orvosprofesszor az eseményen hangsúlyozta: a sejtvonalak felhasználása a gyártási folyamatban nem azt jelenti, hogy maga a vakcina tartalmazná a magzati sejteket, és a gyártási folyamat sem igényli a sejtek állandó "adagolását".

Az egyházi szakértők szerint a katolikusoknak nem lenne szabad beleegyezni a két fenti vakcinával történő oltásba, hiszen léteznek a koronavírus elleni más, erkölcsi kétségeket nem keltő oltóanyagok.

Józef Wróbel azonban azt is aláhúzta: "erkölcsi vétek elkövetése nélkül" élhetnek a két kifogásolt oltóanyaggal azok a hívek, akik nem választhatnak más vakcinát, de be kell oltatniuk magukat, akár munkaügyi kötelességekből fakadóan, akár saját vagy felebarátaik egészségének megvédése érdekében.

Az ilyen kivételek az egyházi felfogás szerint azzal indokolhatók, hogy az oltás elfogadása nem egyenlő a terhességmegszakításban történő részvétellel, az abortusz helyeslésével, illetve kikényszerítésével sem - állapították meg a lengyel katolikus szakértők.

A kifogásolt vakcinákkal beoltottaknak azonban "a számukra elérhető módon" hangot kell adniuk tiltakozásuknak az erkölcstelen módon előállított biológiai anyag felhasználása ellen - húzták alá a katolikus bioetikai szakértők.

Az állásfoglalás lényegében hasonlít a vatikáni Hittani Kongregáció tavaly decemberi jegyzékére, mely szerint "erkölcsileg elfogadható" a művi vetélés nyomán nyert sejtvonalakat felhasználó vakcinák használata, amennyiben nem elérhetőek "az erkölcsileg feddhetetlen" oltóanyagok.

Az állásfoglalásra még szerdán reagáltak a lengyel oltási kampányról tájékoztató, a kormány információs központja (CIR) által működtetett honlap Twitter-fiókján. "A vakcinázásnak mindnyájunk élete a tétje, világszerte beoltatta magát már több mint 800 millió személy, köztük Ferenc pápa és a lengyel püspökök egy része is" - írták, azzal is érvelve, hogy az oltás "lehetővé teszi a visszatérést a normális élethez, többek között a megszokott vallásgyakorláshoz is".

A folyamatban lévő, az Európai Bizottság által engedélyezett oltóanyagokat, köztük az AstraZeneca és a Johnson&Johnson által gyártottakat is felhasználó lengyelországi oltási kampányban egyelőre nem lehet különféle típusú vakcinák közül választani.

Az AstraZeneca tavaly ősszel, a vakcina kutatási szakaszában cáfolta, hogy abortált humánmagzatból származó sejtvonalakat használt volna fel az oltóanyag fejlesztésekor.

