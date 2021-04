Nagyon sokan csökkentenék napelemmel a költségeiket, akár hitelből is

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a telepített napelemes rendszerek száma, a növekedésnek az otthonfelújítási támogatás további lendületet adhat. Az E.On által készített 1500 fős online – nem reprezentatív – felmérése alapján a megkérdezettek kétharmada szeretne otthonába napelemes rendszert telepíteni, mert környezettudatos és megtérülő beruházásnak tartja. A válaszadók több mint fele támogatással vagy hitelből szeretné megvalósítani a beruházást.

A napelemtelepítés mozgatórugói

Az E.On Hungária Csoport online felmérése szerint a napelemes rendszer telepítését tervező válaszadók több mint fele (58 százalék) megtérülő beruházásnak tartja és hosszabb távon azt reméli, hogy csökkenteni vagy akár teljesen fedezni tudja majd áramköltségét. Az eddigi tapasztalatok alapján egy 25-30 négyzetméter árnyékmentes tetőfelületre elhelyezett rendszer nagyjából képes fedezni egy átlagos magyar háztartás egész éves villamosenergia-fogyasztását. A beruházás 7-9 év alatt megtérül és még évtizedekig szolgálja az ügyfeleket. A kérdőív kitöltőinek a gazdaságosság mellett csaknem ugyanennyire fontos szempont a fenntartható jövő és a környezettudatosság is (55 százalék) míg 23 százalékuk a jelenleg rendelkezésre álló támogatások miatt gondolkodik napelemtelepítésben a közeljövőben.

Forrás: E.On

Nem csak a fiatalokat érdekli a napelem

A kutatás adatai szerint minden korosztály nyitott arra, hogy napelemmel fedezze villamosenergia-ellátásának egy részét, nem csak a zöld témák iránt fogékony fiatalok. Érdekesség, hogy különösen sokan (48 százalék) terveznek napelemet az 55 évesnél idősebb válaszadók közül.

A kutatásból az is kiderült, hogy a napelemes rendszert tervező válaszadók több mint fele a szolgáltatók weboldalairól, információs anyagaiból tájékozódik.

Mind a már napelemmel rendelkezők, mind a beruházást tervezők körében a szolgáltató kiválasztásánál a legfontosabb szempont az, hogy a telepítéshez kapcsolódó teljes ügyintézés egy kézben legyen. A válaszadók zöme emellett a cég megbízhatósága és szakértelme alapján dönt. A napelemes szolgáltatók ismertségének a listáját a megkérdezettek körében az E.On vezeti, sőt, az élbolyban található még az ELMŰ enHome üzletága is, amely immár az E.On Solar részeként folytatja tevékenységét.

Támogatással vagy kedvező hitelből

A kutatás rámutatott, hogy a napelemmel már rendelkezők zöme (61 százalék) önerőből finanszírozta a telepítést, és mindössze 21 százalékuk vett igénybe hitelt, 15 százalékuk pedig támogatást. Ezek az arányok a jövőben jelentősen átrendeződni látszanak: a tervezők elsöprő többsége (58 százalék) ugyanis támogatás vagy kedvező hitel igénybevételét fontolgatja a beruházáshoz. Közülük sokuknak kedvezhet a napelemek telepítésére is igénybe vehető, 50 százalékos, vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatás. Az önerőből finanszírozott telepítést mindössze a válaszadók kevesebb mint 20 százaléka választaná.

Forrás: E.On

A Google keresési adatai alátámasztják az E.On felmérésének eredményeit, a „napelem támogatás” keresőszavak kombinációját 2020 szeptemberében kiugróan sokan ütötték be a Google keresőjébe, majd októbertől folyamatos növekedés figyelhető meg a szókapcsolat keresési statisztikáiban. Az analitikából az is látszik, hogy a dunántúli megyékben nagyobb az érdeklődés a napelemes rendszerek iránt.

A kutatásból az is kiderült, hogy a már napelemmel rendelkező válaszadók rendkívül elégedettek voltak a kiválasztott szolgáltatóval és a telepítés folyamatával is. 10-es skálán átlagosan 9-esre értékelték az előbbi szempontokat és azt is, hogy a napelemes rendszer beváltotta-e az előzetes várakozásaikat.

Az E.On Hungária Csoport online kutatása 2021. március 26. és április 5. között a Facebookon zajlott, a minta nem tekinthető reprezentatívnak. A kérdőívet közel 1500-an töltötték ki, akiknek mintegy kétharmada, majdnem 1000 válaszadó tervez napelemtelepítést a közeljövőben, míg 110 fő már rendelkezik telepített napelemmel. A kutatást az E.On Hungária Csoport Customer Insight/Customer Intelligence szakértői csapata készítette.

Címlapkép: E.On