Furcsaságok a magyar oltási pályában – Most jön egy kis lassulás, aztán májustól nagyon felpöröghetünk

A legfrissebb vakcinakínálati adatok alapján az várható, hogy április végéig lassul a napi oltási tempó, aztán májustól nagyon felpöröghet, így nem véletlen, hogy tegnap Orbán Viktor máris későbbre (április 21-22-re) mondta a 3,5 millió elsőre beoltott várható számát, mint múlt pénteken (április 19.). Van közben egy-két furcsaság is az oltások körül, mindenesetre az alábbi ábráink még inkább rávilágítanak arra, hogy május közepétől már az lesz a kihívás, hogy hogyan lehet feljebb tornászni a regisztráltak számát, nem pedig az elérhető vakcinák száma.

A múlt pénteki rádióinterjúban még azt vázolta Orbán Viktor kormányfő, hogy április 19-re meglehet a 3,5 millió elsőre beoltott Magyarországon, ehhez képest tegnap már április 21-22-re tette azt (mi utóbbi dátumra látjuk most reálisnak, lásd a cikk végi táblázatunkat). Pár nap alatt ekkora különbség nem jelentős, de jól érzékelteti, hogy most egy kis lassulás várható a napi oltási tempóban az utóbbi napokra jellemző 70-80 ezer főről 50 ezer körülre (első oltásokról beszélünk). Ennek egyik oka pedig a Szputnyik szállítások késése lehet, hiszen a szerződés szerint április 22-ig a teljes 2 millió dózist le kellene szállítania az oroszoknak, de az április 13-án frissített kormányzati táblázat alapján még mindig csak 1,1 milliónál járnak, így benne van a pakliban, hogy végül nem tudnak időre teljesíteni az oroszok. (A táblázat érdekessége, hogy az 1,1 millió leszállított dózishoz azt írják, 803 ezer embernek elegendő, ami úgy lehetséges, hogy az 1,1 millió dózison belül az első oltási komponensből 803 ezer érkezett, és a második komponenst majd később küldik az oroszok).

A Szputnyik-szállítmányok késése mellett külön érdekes az oltási pályában az, amit kedden mondott az oltási munkacsoport vezetője. Abból ugyanis kiderült, hogy valójában 350 ezer ember regisztráció nélkül kapta meg az oltását. György István ugyanis azt mondta kedden, hogy addigra 2,969 millió ember kapta meg az első oltását, és azt is mondta, hogy a 4,11 millió regisztrált ember 64%-a kapott már elsőre oltást, ami viszont 2,63 millió főt ad ki. Az ilyen információk amellett, hogy magyarázatra szorulnának, rontják az oltási regisztrációba vetett bizalmat is, mert azt sugallják, hogy valójában regisztráció nélkül is hozzá lehet jutni az oltáshoz, miközben a magyar oltási stratégia hónapok óta csak azt hangsúlyozza, hogy regisztrálni kell, mert anélkül nincs oltás.

A regisztrációk száma egyébként fokozatosan emelkedik, most a fenti információ alapján (a hónapok óta tartó kitartó kormányzati buzdítás mellett) 4,11 millió főnél jár és így a fenti 350 ezer fős differencia alapján közel 4,5 millió ember gond nélkül megkaphatja majd az oltását.

Az a nagy kérdés, hogy innen mikor és milyen ütemben tud majd emelkedni az oltásra regisztráltak és a ténylegesen beoltottak száma.

Itt egyrészt frissítettük a tegnapi Pfizer- bejelentéssel is a kalkulációinkat, másrészt a KSH oltási hajlandósági felméréseinek eredményeivel is és azt látjuk, hogy ha nem pörög fel drasztikusan az oltási regisztráció itthon (most indult egy újabb kampány), akkor valamikor május közepe körülre „elfogynak” a már beregisztrált emberek, mert addigra mindenki megkaphatja az oltását.

Az elméleti pálya szerint egyébként május végére tényleg minden felnőtt magyar megkaphatná az oltását, mert annyira sok vakcina lesz és május elejétől tényleg durván fel fog pörögni a napi oltási tempó (50-60 ezerről akár 120 ezerre is), mert sok szállítmány fog érkezni. Így az a nagy kérdés, hogy az elméleti oltási pálya a valóságban milyen alakot vesz majd fel, valóban ilyen szépen egyenlegesen tart-e majd a 6-7-8 millió fős szintek felé, vagy alacsonyabb szintek mellett lelassul az emelkedése.

