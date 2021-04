PDSZ: tombol a járvány, ne nyissanak ki az alsó tagozatok és az óvodák sem!

"Most, amikor a járvány történelmi csúcsán tombol, a PDSZ továbbra is ragaszkodik az alsó tagozatok és az óvodák zárásához" - közölte a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap közölte : a felső tagozat mégsem nyit ki április 19-én, ellentétben a korábbi tervekkel, de az óvodák és az alsó tagozat igen.

A PDSZ elutasítja "ezt a teljesen érthetetlen döntést", mert sok óvodapedagógus oltása még csak alig néhány napja történt meg, és mert általánosságban is elmondható, hogy "kollégáink védelme ki sem alakulhat a 19-ei dátumra". Szerintük ez önmagában is indokolná, hogy ne most nyíljanak meg az intézmények.

A döntés a PDSZ szerint súlyosan sérti az Alaptörvényt is: "ha a szülő kényszerből beviszi a gyerekét az intézménybe, mert nem tud rá vigyázni, nincs módja otthon maradni, akkor gyermeke élethez és egészséghez való joga, ha otthon marad és nem viszi be, a tanuláshoz való joga sérül. A kormánynak nem szabadna ilyen választás elé állítania a magyar családokat."

A kormány április 14-ei döntése 660 ezer gyermeket, 330 ezer óvodást és nagyjából ugyanannyi alsóst érint. Érinti még szüleiket, azaz nagyjából 1,2 millió fiatal felnőttet, és az érintett gyermekek testvéreit. "A fertőzés szempontjából ez egy nagyon kritikus szám" – hangsúlyozzák.

Az Orbán Viktor által bejelentettek csak azt bizonyítják, hogy a kormány pontosan tudja, hogy

a köznevelési intézmények a járvány szempontjából veszélyes helyek, a kormánynak esze ágában sincs támogatni a járvány miatt rászorulókat.

A kormány pontosan tudja, hogy az alsós és az óvodás korosztály az, akikkel a szülőknek otthon kellene maradniuk. Ha otthon maradnának, a kormánynak kötelessége lenne kompenzálni a gyermekeikkel otthon maradó szülőket. Mivel azonban fizetni nem akar, inkább beküldi a gyerekeket a járvány csúcsán az intézményekbe - véli a PDSZ.

"A veszély azonban marad. A legkisebbek esetében ugyanis a legnagyobb a veszély az intézményekben. Ők azok, akiknél nincs és jórészt nem is lehet távolságtartás – ha ugyanannyi gyerek tartózkodhatna az intézményben, mint amennyi például egy üzletben, akkor a tanítóval, óvónővel egyszerre maximum nagyjából hárman lehetnének az osztályteremben, óvodai csoportban" - írják. Szerintük

nincs és igazából nem is lehet maszkviselésről beszélni ilyen kis gyerekek esetén.

Gyerekek számára nincsenek oltások.

Ami pedig még nagyobb baj, hogy fiatal szüleik sincsenek még beoltva – ráadásul egyre többen kerülnek súlyos állapotba az új variánsok terjedésével.

Emellett az óvodások és alsó tagozatosok testvérei sincsenek beoltva, akik esetleg most érettségiznek.

"A fenti intézkedéseket annak tudatában hozta meg a kormány, hogy a járványügyi adatok jelenleg sokkal rosszabbak, mint az iskolák bezárásának idején, és szakértők sora figyelmeztet arra, hogy hosszan elnyúló platóra számíthatunk" - írja a PDSZ.

Kérjük a Kormányt, hogy győzzön a józan ész! Használja az uniós forrásokat arra, amire a legfontosabb lenne: támogassa az otthon maradni kényszerülő diákok, gyermekek szüleit! Tartsa zárva a köznevelési intézményeket és csak akkor nyissa meg őket, amikor a hullám levonult - zárul a közlés.

A Portfolio tegnap reggeli elemzésében bemutatta: amikor a kabinet március végén döntött az április 19-i nyitásról, akkor még senki sem tudta megmondani, hogy milyen lesz a járványhelyzet április közepén, de sejteni lehetett, hogy nem javul eleget. Mostanra már világosan látszanak a trendek: az eredményeink azt mutatják, hogy a járványhelyzet rosszabb, vagy legalább olyan rossz, mint amikor a kabinet az iskolák zárásáról döntött márciusban. Az iskolák nyitása mellett felsorakozhatható járványmutatók gyengébb lábakon állnak, mint a zárás fenntartása mellettiek. Elemzésünk szerint a nyitással lassabb lesz a járvány lecsengése, tízezres nagyságrendben lehet több a regisztrált fertőzöttek száma a következő időszakban a fiatalok körében, mint abban az esetben, ha fenntartják a digitális oktatást. Az iskolák nyitása valójában akkor nem okoz majd érdemi gondot az intézményekben, ha kellően sok szülő dönt úgy, hogy nem engedi be a gyerekét az iskolába.