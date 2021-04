Nagy a rendőri készültség Dunaújvárosban - Megszólalt a Dunaferr

Készültség Dunaújvárosban

A jobbikos politikus szerint a csoportot visszafordították, de néhány biztonsági őrnek mégis sikerült eljutnia a Dunai Vasmű épületkomplexumáig.

Az Index úgy tudja, hogy dunaújvárosi rendőrök az Országos Rendőr-főkapitányságtól kértek segítséget. A Fejér Megyei Rendőrkapitányság nemsokára közleményt ad ki az ügyben. A kiszivárgó hírek szerint a gyárban leállították a műszakváltást is, teljes zárlat van, se ki, se be nem lehet közlekedni.

Az elmúlt hetekben kiújultak a Dunaferr tulajdonlasa körüli ellentétek, nem kizárt, hogy a mostani akció is ezzel függ össze.

A szembenálló felek a kisebbségi ukrán tulajdonos és köre vs. a mostani menedzsment. Közben ezzel párhuzamosan a cég egyre nagyobb bajba sodródik, továbbra is likviditási nehézségekkel küzd, nagyon alacsony kapacitás mellett termel, a beígért stratégiai befektető hónapok óta nincs sehol, a dolgozóknak nem képes határidőre bért fizetni, ebben a bizonytalan helyzetben az ostor a munkavállalókon csattan.

Mit mond a cég?

"Az elmúlt hónapok verbális és jogi agressziója – valamint számos fenyegető üzenet – után fizikai agresszióra készült Mikó István és csapata. Mikó a Dunaferr ukrán kisebbségi tulajdonosának, Tatjana Tarutának és köreinek képviseletében jár el, és a Dunaferr információi szerint toborzott zsoldos csapattal készült elfoglalni a vasműt. A feltűnően sok, kopaszra borotvált, kimondottan militáns benyomást keltő férfiakból álló csapatot pénteken az esti órákban a hatóságok feltartóztatták" - olvasható a társaság Portfolio-nak küldött péntek éjszakai közleményében, melyben egyúttal megköszöni a hatóságok beavatkozását. Külön köszönetet mondanak azoknak a kollégáknak, "akik jelenleg is biztosítják a gyárban a folyamatos termelést, amely a Dunaferr fennmaradásának kulcsa, mert az ún. folyékony termelési fázis nem állhat le egyetlen pillanatra sem".

A társaság azt írta, hogy

információja szerint gyakorlatilag le akarták rohanni és jogalap nélkül akarták elfoglalni a vállalatot

azok, akik az elmúlt hónapokban hamis meghatalmazásokkal és a járványhelyzet által előidézett jogi hézagokat kihasználva próbálták átvenni a cég irányítását. "A támadók tervei és a kapukon kívül zajló események ellenére a vállalatnál most is zavartalan a termelés, a szakemberek a megszokott fegyelemmel végzik a munkát a kohóknál és más gyáregységekben is" - igyekszik mindenkit megnyugtatni a cég, amely arra is kitér, hogy korábban már nem hivatalos csatornákon keresztül tájékoztatást kaptak arról, hogy a kisebbségi tulajdonosi kör Ukrajnában hasonló módszerekre építve foglalt el gyárakat. "Taruta és lánya a hírek szerint több ukrajnai vállalatot is tisztázatlan körülmények között vett át és foglalt el" - fogalmaz a közlemény.

"A Dunaferr a továbbiakban is minden szükséges jogi és biztonsági lépést meg fog tenni együttműködve a hatóságokkal, hogy ne válhasson egy minden jogi alapot nélkülöző csaló hálózat áldozatává az ország legnagyobb iparvállalata" - ígéri a cég vezetése, amelynek legitimitását a kisebbségi tulajdonosok és a legnagyobb szakszervezet is megkérőjelezi.

A vasmű vezetése együttműködve a hivatalos szervekkel jelenleg is tájékozódik a kialakult helyzet kapcsán

- zárul az ISD Dunaferr közleménye.

Néhány nappal ezelőtt a Vasas Szakszervezeti Szövetség is közleményt adott ki a Dunaferr helyzetével kapcsolatban azok után, hogy a bér első részletét a dolgozók még április 10-ig sem kapták meg. Szerintük a társaságnál a termelési szint (30%) fenntarthatatlan.

A szakszervezet a törvénytelen helyzetre (fél éve folyamatosan csúszik a bérek teljes kifizetésével a cég) való tekintettel felszólította az államot és a hatóságokat, hogy avatkozzanak be. Ezt követően a szakszervezet a közleményben kitér arra, hogy a nyilvános adatokból, cégjegyzékből elérhető adatok alapján látható a jogszerűtlen állapot: