Orbán Viktor: döntő fontosságú hat hét jön, május végére kint lehetünk a vízből

Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, miért változtattak az iskolanyitáson:

az óvatosság miatt, ugyanis a 18 év feletti 8 millió magyar állampolgárból 3 145 192 főt már legalább egyszer beoltottak és 742 198 fő átesett a betegségen, közel vagyunk ahhoz, hogy elérjük az 50 százalékot, azaz 4 milliónál több védett magyar legyen.

A következő hat hét döntő lesz, reális az esélye, hogy meg tudjuk duplázni a beoltottak számát.

Jelezte azt a nehézséget is, hogy kiesett 580 ezer Janssen vakcina az oltási tervből és elárulta: azt a szokatlan döntést hozták, hogy a keleti vakcinák mintájára a Johnson&Johnson Janssen vakcináját is ugyanolyan alapos vizsgálatnak vetjük alá (gyárakat is beleértve), mert „riasztóak a hírek”. Most azért dolgozunk, hogy ezt a kiesett vakcinamennyiséget pótoljuk és lesz annyi vakcina, hogy „

május végére, júniusra szerintem kint vagyunk a vízből.

A bölcsödéket nem zártuk be, és az utolsó 10 napban sokan vitték bölcsödébe a gyermeküket.

Több mint 10 ezer covid-fertőzött van kórházban, közülük 27 gyermek van itt, aki 14 alatti, és 2 fő van lélegeztetőn.

Ha azt akarjuk, hogy a sok százezer diák szülei újra dolgozni mehessenek, akkor nyitnunk kell

- mondta.