Új csúcsra ugrott a magyarok oltási hajlandósága és a többség továbbra sem hallgat az oltásellenesekre

Minden eddiginél magasabbra, 59,1%-ra emelkedett azon felnőtt magyarok aránya, akik be akarják magukat oltatni a koronavírus elleni vakcinák valamelyikével, vagy már meg is tették ezt és az oltásra talán hajlandók tábora is újra nőtt 17,6%-ra – derül ki a KSH legfrissebb, április 5-12. közötti időszakot felölelő felméréséből. Egy új felmérési eredmény közben azt mutatja, hogy a magyarok nagy része nem hallgat az oltásellenes hangokra.