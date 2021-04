A Toyota is belelendül az elektromos autók gyártásába, bemutatta új modelljét

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Új elektromos autót mutatott be ma a Toyota, amely az első olyan modell, amit a kifejezetten az elektromos autók gyártására kialakított e-TNGA nevű platformján hozott létre a gyártó. A tervek szerint a bZ4X majd 2022 közepétől lesz kapható világszerte, de 2025-ig még számos új terméket mutatna be a cég, így a Toyota is belelendül az elektromosautó-gyártásba.